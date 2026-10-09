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偶像劇女王陳喬恩跟喬傑立娛樂創辦人孫德榮20年恩怨，因為陳喬恩在攝影棚喝酒，男方認為這件事有損藝人形象，因此冷凍她一年。不過被冷凍的可不只陳喬恩，趙小僑過去以「七朵花」出道時太繁忙，希望孫德榮可以放大家假，沒想到卻被嗆「讓妳休假一輩子好了！」後來甚至因為她在放假時跑去打撞球，氣得孫德榮直接冷凍她。趙小僑過去曾在《小明星大跟班》節目中跟老闆孫德榮聊往事，她透露過去「七朵花」出道時，正好是喬傑立在台灣發展的最盛大的時期，再加上公司裡的女團特別少，因此非常受到老闆重視，努力被推去上了許多通告。但是人的電力也是有上限的，趙小僑真的覺得這樣的生活太辛苦，多次問孫德榮能不能放一點假，一個月或是一週也好，但因為演藝圈競爭太激烈，只要人一鬆懈下來機會就會被搶走，因此孫德榮很兇地說：「讓妳休假一輩子好了！」趙小僑回憶，當時每個禮拜只有禮拜天的晚上12點到禮拜一的中午12點是自由的，有次她用這段時間去打撞球，而不是回家好好休息，讓孫德榮知道後氣炸了，再加上她那時候還沒有身為演員的自知，戲演得特別爛，因此直接冷凍趙小僑，不過事隔多年，這些點滴也成為了她能在演藝圈站穩的養分。