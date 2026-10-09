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華航9月營收209.33億元，年增32%，為歷年同期新高；其中客運114.61億元、年增31%，貨運則是76.2億元、年增42%。華航表示，客運在長短程航線需求同步推升下，旅運市場延續既有的成長趨勢；貨運市場逐步脫離暑期淡季，在多種貨源出貨需求下，整體貨量平穩且運價走升，貨收持續成長。華航第三季營收651.17億元，年增28%；累計今年前三季營收1,859.2億元，年增兩成，雙雙創下歷史新高紀錄。客運部分，9月雖進入傳統旅遊淡季，但適逢中秋連假帶動整體營收提升。10月隨東北亞進入賞楓旺季，日韓訂位增溫，以東京、大阪、福岡最受旅客歡迎。貨運方面，除AI供應鏈出貨需求持續外，隨年度消費性電子新品陸續發表，加上第三季季末效應，帶動資通訊產品、機械設備、航材引擎、汽車零組件及成衣等多種貨源出貨需求。展望第四季將陸續迎歐美年終購物季，可望帶動傳產、電商等其他空運主力產品鋪貨潮，預期整體貨運需求將維持穩健。