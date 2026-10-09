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飛機上竟然有人「現包」北京烤鴨？一段乘客在機艙內包食物的影片，近日在社群平台引發討論。有人看了忍不住開玩笑，詢問能不能也來一份，但影片中的食物並非北京烤鴨，而是泰國知名傳統甜點「Roti Sai Mai」（泰式糖絲薄餅、糖絲捲餅），意外掀起一場跨文化美食趣談。根據泰國媒體《Thaiger》8日報導，這段影片5日在Thread上被發布，只見1名乘客拿著淡綠色薄餅，將細長的糖絲放在中央，再動手將餅皮捲起來，彷彿有人在飛機上「現包」北京烤鴨，還笑問能不能分他一點。影片曝光後，不少網友認出這其實是泰國傳統甜點，也有人順著北京烤鴨的比喻開起玩笑，笑稱：「只要心態正確，經濟艙也能吃出頭等艙的感覺」。這款甜點名為Roti Sai Mai，薄而柔軟的餅皮、細如絲線的糖絲。食用時，將糖絲放在餅皮上，再捲起來直接入口，甜味與柔軟餅皮交織，是泰國相當具有特色的傳統甜食。餅皮除了常見的白色，也有加入斑蘭葉製成的淡綠色版本，糖絲則能呈現不同色彩，外觀像一束束細緻的彩色棉花糖。由於吃法與北京烤鴨使用「薄餅包裹餡料」的方式有點類似，才會引發這場有趣的誤認。Roti Sai Mai與泰國古都大城府（Ayutthaya）關係密切，也是當地知名的伴手禮。泰國觀光局介紹，這款甜點與大城府穆斯林社群的飲食文化有關，製作方式在家庭與地方商販之間代代傳承。根據《米其林指南》介紹，這款甜點的製作，其實並不如外觀看起來那麼簡單。薄餅需要在熱鍋上製成輕薄柔軟的形狀，糖絲則要將熬煮過的糖反覆拉伸，才能形成細長、柔軟的絲狀結構。一段原本只是乘客在飛機上享用點心的畫面，因為外形神似北京烤鴨，意外成為網友交流美食文化的話題，也讓更多人認識這款來自泰國的傳統甜點。原文及資訊連結：