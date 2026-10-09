國慶連假喜迎發紅包好康！台北市商業處配合國慶檔期大巨蛋 BIGBANG 演唱會，重磅推出「Show Up台北」應援活動。即日起至 10 月 18 日止，只要持演唱會門票並完成台北通 APP 登錄，免抽獎直接爽領 600 元電子現金折抵券！此外還能加碼抽「亞洲雙人來回機票」，《NOWNEWS今日新聞》為您整理領取方法與注意事項。
🟡登錄門票免費爽領！台北通爽拿600元折抵金
韓國超人氣男團 BIGBANG 於 10 月 9 日至 11 日一連三天在台北大巨蛋開唱。台北市商業處為帶動在地經濟，特別祭出加碼應援方案，只要持有大巨蛋演唱會門票的民眾，自即日起至 10 月 18 日 24 時止，登入「台北通APP」或「Show Up台北」活動官網輸入門票序號，符合資格者系統將發放總價值 600 元的電子現金折抵券。內含 100 元商圈券 2 張、100 元夜市券 2 張與 100 元市場券 2 張，使用期限至 11 月 8 日止。
🟡三大注意事項快看！票號照片需一致才生效
民眾在進行票券登錄與領取折抵券時，務必注意三大規範以免失格：首先，發放的現金折抵券必須註冊安裝「台北通APP」才可進行折抵使用；其次，登錄時輸入的票券號碼與上傳的票券照片務必保持一致，若資料不符將無法通過資格審核；最後，若原本就已經是台北通會員，官方建議優先使用台北通 APP 直接進行登錄，不僅操作方便，領取折抵券也更快速省時。
🟡加碼抽雙人機票！4場館票根享特約店家優惠
除了人人保證領到的 600 元小紅包外，完成門票登錄者還可自動參加豪華抽獎，特獎包含「亞洲全航線雙人來回機票」與演唱會周邊禮包。同時全北市超過 370 間特約商店展開串聯，民眾只要憑 115 年度台北大巨蛋、台北小巨蛋、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心等「四大場館」正式票根前往消費即可享折扣，且能與 100 元商圈券合併使用，輕鬆享受折上折好康。
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韓國超人氣男團 BIGBANG 於 10 月 9 日至 11 日一連三天在台北大巨蛋開唱。台北市商業處為帶動在地經濟，特別祭出加碼應援方案，只要持有大巨蛋演唱會門票的民眾，自即日起至 10 月 18 日 24 時止，登入「台北通APP」或「Show Up台北」活動官網輸入門票序號，符合資格者系統將發放總價值 600 元的電子現金折抵券。內含 100 元商圈券 2 張、100 元夜市券 2 張與 100 元市場券 2 張，使用期限至 11 月 8 日止。
民眾在進行票券登錄與領取折抵券時，務必注意三大規範以免失格：首先，發放的現金折抵券必須註冊安裝「台北通APP」才可進行折抵使用；其次，登錄時輸入的票券號碼與上傳的票券照片務必保持一致，若資料不符將無法通過資格審核；最後，若原本就已經是台北通會員，官方建議優先使用台北通 APP 直接進行登錄，不僅操作方便，領取折抵券也更快速省時。
除了人人保證領到的 600 元小紅包外，完成門票登錄者還可自動參加豪華抽獎，特獎包含「亞洲全航線雙人來回機票」與演唱會周邊禮包。同時全北市超過 370 間特約商店展開串聯，民眾只要憑 115 年度台北大巨蛋、台北小巨蛋、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心等「四大場館」正式票根前往消費即可享折扣，且能與 100 元商圈券合併使用，輕鬆享受折上折好康。