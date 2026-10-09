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資深經紀人孫德榮曾一手打造5566、183club、七朵花等團體風靡全台的團體，在演藝圈有舉足輕重地位，日前他於節目上再次提及和昔日愛徒陳喬恩的陳年舊怨，引發陳喬恩氣炸出面反擊，相關話題持續延燒中。而孫德榮把旗下藝人當成自己的孩子照顧，不只工作安排親力親為，遇到危機時更得第一時間出面收拾善後。當年許孟哲18歲時就曾因保護張韶涵，衝動出手打記者，讓孫德榮急到差點跪下求情。孫德榮回憶，許孟哲18歲時曾和張韶涵一起去看電影，沒想到被狗仔跟拍。年輕氣盛的許孟哲當下二話不說衝上前，直接揍了記者一頓。由於打人在先，事件已涉及刑法層面，讓孫德榮相當頭痛。他無奈表示：「你說我要如何道歉？我出來面對媒體差點沒跪，我說他才18歲可不可以饒了他。」道出當年經紀人替旗下藝人危機處理的壓力。孫德榮提到，當時該單位主管是資深記者徐紀琤，也就是媒體圈熟知的「徐媽」。他至今仍相當感謝對方願意給年輕人機會，「我很感謝她，因為她答應我只報一個星期。」不過事件後來仍延燒了兩週，徐紀琤因為覺得沒有完成對孫德榮的承諾，最後選擇離職。孫德榮感動表示：「她說答應我的沒做到，讓我很感動，她是這行的俠女。」多年後談起這段往事，他仍對徐媽的情義念念不忘。回顧喬傑立當年的成功，孫德榮也透露自己有一套危機處理SOP。首先一定要先了解狀況，接著派人到現場，再趕快叫藝人回來，並且第一時間交代藝人：「不能講謊話，你講謊話我處理就會失敗。」他強調藝人說謊是危機處理最大忌諱，因為只要第一時間資訊錯誤，後面所有回應都可能崩盤。孫德榮也坦言當好經紀人不容易，若隔天有重要新聞，他甚至會凌晨4點去買剛印好的報紙，全部看完後，早上9點再決定如何面對電子媒體。