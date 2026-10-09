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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（9）日赴木新市場掃街，湧入支持者聚集，未料，沈伯洋受訪到一半時，一名高齡長者疑因身體不適倒地，沈伯洋、現場議員、醫護背景志工都上前幫忙、關心，並緊急呼叫救護車到場，沈伯洋也一路關心、陪伴，並協助長者上救護車。沈伯洋上午前往木新市場掃街拜票，包括在地議員簡舒培、王閔生以及議員參選人劉品妡、陳聖文都到場陪同，未料，沈伯洋接受聯訪時，一名在旁等候簽名合照的長者疑體力不支暈倒，簡舒培、王閔生率先發現後上前，沈伯洋發現後也前往關心，團隊立刻叫救護車，並維持秩序，呼籲民眾讓出通道。志工不斷搖扇子散風、替阿嬤補充水分，待阿嬤恢復意識，也拉著沈伯洋的手說，「有看到沈伯洋了」；救護車數分鐘到場後，志工與醫護人員說明阿嬤狀況，阿嬤則說「沒關係啦」，沈伯洋提醒，還是要檢查一下，並請助理與家屬留下聯絡資訊。沈伯洋受訪時說，到場的支持者很多，有時因為天氣炎熱，或是大家排隊時站得比較緊密、空氣不流通，雖然團隊在現場都有EMT人員（緊急救護技術員），第一時間都能儘速反應，但也要提醒大家特別注意空氣流通、水分補充。