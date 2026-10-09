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電源供應廠光寶科日前宣布，將在美國德州麥金尼市（McKinney）設立營運基地，投資金額約9.19億美元。今（9）日發重訊，代子公司LITE-ON, INC.公告，已與德州營造業者Rogers-O’Brien，簽訂美國德州McKinney廠新建工程統包合約，採自地委建方式興建，合約總金額不超過3.48億美元（約新台幣110.59億元）。光寶科投資計畫為麥金尼市歷來規模最大的民間投資案之一，預期可創造超過600個就業機會。此項投資將進一步強化光寶在北美市場的布局，掌握AI基礎設施與能源相關市場快速成長所帶來的發展契機。光寶科表示，工程統包合約最終金額將以實際結算為準；該廠房將作為公司在美國的新廠營運使用，董事會已於今年4月29日通過相關案。光寶科9月營收188億元、年增22%，受惠AI與雲端高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）及高階光電半導體需求強勁；累計今年前9月營收1,536億元，年增26%。