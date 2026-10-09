我是廣告 請繼續往下閱讀

出賽18分鐘，運動戰僅出手1次且命中，靠著罰球8罰全中繳出10分、4籃板、5助攻與1抄截，正負值高達全隊最佳的+10

恩比德此役狀態堪憂。他出戰24分鐘僅5投1中拿下6分，卻狂吞高達8次失誤

▲恩比德（Joel Embiid）出戰24分鐘僅5投1中拿下6分，卻狂吞高達8次失誤，甚至因抱怨裁判吞下技術犯規。（圖／美聯社／達志影像）

整場比賽76人失誤率過高，戰術執行不夠明確，防守端更是屢屢漏人，讓籃網予取予求

費城76人在季前熱身賽迎來備受矚目的「五巨頭」首秀，客場對陣布魯克林籃網。休賽季網羅詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）後，搭配原有的恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe），76人躍升為東區爭冠大熱門。然而，這場首秀最終以108：114爆冷落敗，不僅暴露出球隊在磨合初期的諸多問題，也展現了全新陣容的部分潛力與亮點。詹姆斯披上76人23號戰袍的首秀令人驚豔。他。詹姆斯並未強求個人得分，而是將重心放在推進節奏與串聯隊友。開局短短3分鐘內，他就送出3次助攻，無論是與恩比德打擋拆配合，還是精準找到底角空檔，都展現出頂級的視野與閱讀防守能力。這場比賽明確揭示了總教練納斯（Nick Nurse）對他的新定位，詹姆斯將成為球隊專職的進攻發動機，外界甚至預期他本季有望挑戰聯盟助攻王。馬克西與布朗在這場比賽中包辦了先發陣容的大多數出手權。馬克西延續強大破壞力，上陣19分鐘便以8投5中高效拿下14分；布朗雖然仍在適應新體系，但也以9投5中貢獻了全隊最高的18分。此外，埃奇庫姆上場23分鐘拿下11分與5籃板，展現出極佳的活力與拚勁，在防守端也積極對位體型更大的對手，為球隊注入了一劑強心針。與詹姆斯的高效形成強烈對比，，甚至因抱怨裁判吞下技術犯規。當詹姆斯主導球權時，恩比德在場上的空間感與無球跑動顯得格格不入。如果這對組合要發揮最大效益，恩比德必須學會適度放權，專注於擋拆順下與禁區終結，減少無效的持球單打與活球失誤。這支星光熠熠的球隊目前明顯處於磨合陣痛期。。更雪上加霜的是，替補中鋒胡克波蒂（Ariel Hukporti）日前因右腳阿基里斯腱撕裂導致賽季報銷，讓76人的內線深度面臨嚴峻考驗。在恩比德本身具備健康隱患，且必須進行負載管理的情況下，球隊的禁區防守將承受極大壓力。休賽季大舉補強的76人，雖然在帳面陣容上具備極高的天賦與上限，但從這場熱身賽可以看出，巨星之間的化學反應仍未完全建立。還好這只是一場例行賽，不過對於志在衝擊總冠軍的76人來說，他們還沒開季已經開始出現傷病和磨合等問題，留給他們解決的時間並不多。