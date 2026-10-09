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台北市長選戰進入白熱化階段，根據《TVBS》民調中心昨公布最新民調，現任市長蔣萬安支持度為49%，民進黨市長參選人沈伯洋支持度為41%，相較《TVBS》5月下旬調查時的差距28個百分點，如今大幅縮小為8個百分點。對此，沈伯洋今（9）日受訪時表示，民調落後就是落後，對他們來說，每區都一定要把它想辦法走透透。沈伯洋上午前往木新市場掃街拜票，媒體關切T台民調，以及該加強哪一區？沈伯洋回應，民調落後就是落後，希望知名度提升，讓大家不但認識他，進而信任、投下選票，若說從區的數據來看，樣本就會過小，其實每一次的民調就會有點上上下下、不容易判斷；他強調，無論如何，對他們來說，每一區都一樣重要，每區都一定要把它想辦法走透透。此外，蔣萬安目前僅同意參與《TVBS》主辦的辯論會，沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤昨也喊話蔣萬安團隊，他手機24小時不關機，等待對方來磋商。沈伯洋回應，他昨天快半夜12點仍未接到電話，以往辯論磋商大概在8、9月就進行，因此希望能越快越好；他強調，從8月至今，他已經簽署了4家媒體的意向書，希望至少能有四場辯論，這是最基本的，因為每一家都會有不同的問題，相信市民也都很喜歡。媒體詢問，沈伯洋近期接受許多專訪，流量都高於蔣萬安上的專訪，沈伯洋說，流量可能來自於全台灣，但現在關注的是台北市長選舉，網路流量不代表台北市實質的選票；他提到，蔣萬安的訪問一定很多人看，希望流量能到實際生活，最後也能夠轉為選民對他的信任，這才是最重要的事。