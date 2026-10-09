2026第七屆「高雄國際動漫節」今（9）日在高雄巨蛋正式開幕，遇上雙十連假前夕，加上高雄一早就是大晴天，大批動漫迷開展前便湧入現場。高雄巨蛋外圍一早幾乎被排隊人潮包圍，不少民眾頂著大太陽撐傘等待入場；開展後人潮迅速灌進館內，甚至不到上午11時，部分主要走道就已經塞到難以前行，熱門出版社、福袋與一番賞區更是擠滿粉絲。
不到11點場內就塞住！東販、東立、尖端照樣爆滿
高雄動漫節上午10時開放入場後，人潮很快湧進展場，過去動漫展向來就是「人潮保證區」的出版社，今年依舊沒有例外。台灣東販、東立、尖端等攤位周邊都聚集大批逛展民眾，熱門區域幾乎寸步難行。
不到11時，場內部分走道已經出現明顯壅塞，尤其出版社集中區及熱門動漫周邊攤位附近，人流一度只能緩慢向前移動。除了漫畫迷搶書，也有不少人一進場便直衝事前鎖定的商品，讓開幕首日上午就呈現滿滿人潮。
福袋、一番賞超熱門 不少人進場第一站就開搶
今年高雄動漫節的福袋、一番賞同樣是人氣焦點。木棉花推出1000元起動漫福袋及30元扭蛋，曼迪則有688元福袋、滿額抽獎等活動，加上羚邦、BTU HOBBYBASE 帶來《咒術迴戰》、《排球少年!!》等人氣作品新品，吸引不少粉絲直接在攤位前排隊挑選。
展場內也能看到大量一番賞、模型、公仔及角色周邊，不少動漫迷進場後第一件事不是慢慢逛，而是先衝福袋或抽一番賞，深怕熱門品項提早售罄。此外，今年包括原創IP風雲榜、文化幣適用攤位等內容也集中在高雄巨蛋內，想使用文化幣買漫畫或周邊的民眾，也能先確認指定攤位再消費。
高雄今天最高33度 排隊記得防曬、補水
除了粉絲熱情，今天高雄的天氣也相當「熱情」。中央氣象署資料顯示，今（9）日南部大致為晴到多雲，高雄白天高溫約可達33度。從現場就能看到，不少在巨蛋外等候進場的民眾直接撐起陽傘遮陽，也有人戴帽子、準備飲料補充水分。
準備雙十連假前往高雄動漫節的粉絲，建議備妥防曬用品與飲用水；若想避開最擁擠的人流，熱門出版社及限定商品區更要先規劃好逛展路線，否則碰上尖峰時段，光是在場內移動就可能要花上不少時間。
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高雄動漫節上午10時開放入場後，人潮很快湧進展場，過去動漫展向來就是「人潮保證區」的出版社，今年依舊沒有例外。台灣東販、東立、尖端等攤位周邊都聚集大批逛展民眾，熱門區域幾乎寸步難行。
不到11時，場內部分走道已經出現明顯壅塞，尤其出版社集中區及熱門動漫周邊攤位附近，人流一度只能緩慢向前移動。除了漫畫迷搶書，也有不少人一進場便直衝事前鎖定的商品，讓開幕首日上午就呈現滿滿人潮。
今年高雄動漫節的福袋、一番賞同樣是人氣焦點。木棉花推出1000元起動漫福袋及30元扭蛋，曼迪則有688元福袋、滿額抽獎等活動，加上羚邦、BTU HOBBYBASE 帶來《咒術迴戰》、《排球少年!!》等人氣作品新品，吸引不少粉絲直接在攤位前排隊挑選。
展場內也能看到大量一番賞、模型、公仔及角色周邊，不少動漫迷進場後第一件事不是慢慢逛，而是先衝福袋或抽一番賞，深怕熱門品項提早售罄。此外，今年包括原創IP風雲榜、文化幣適用攤位等內容也集中在高雄巨蛋內，想使用文化幣買漫畫或周邊的民眾，也能先確認指定攤位再消費。
除了粉絲熱情，今天高雄的天氣也相當「熱情」。中央氣象署資料顯示，今（9）日南部大致為晴到多雲，高雄白天高溫約可達33度。從現場就能看到，不少在巨蛋外等候進場的民眾直接撐起陽傘遮陽，也有人戴帽子、準備飲料補充水分。
準備雙十連假前往高雄動漫節的粉絲，建議備妥防曬用品與飲用水；若想避開最擁擠的人流，熱門出版社及限定商品區更要先規劃好逛展路線，否則碰上尖峰時段，光是在場內移動就可能要花上不少時間。