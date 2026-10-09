2026第七屆「高雄國際動漫節」今（9）日起一連4天在高雄巨蛋登場，雙十連假想逛動漫展的民眾，可以一次買漫畫、動畫周邊、福袋、公仔與原創IP商品。今年除了東立、台灣角川、木棉花、曼迪、羚邦等廠商進駐，現場也有作者簽名會、舞台活動及限定商品。《NOWNEWS今日新聞》整理2026高雄動漫節活動時間、地點、交通方式、文化幣使用方式，以及進場後值得注意的幾大看點。
📌 時間、地點一次看 先看平面圖再進場
2026高雄國際動漫節展期為10月9日至12日，地點位於高雄巨蛋體育館。由於現場攤位數量多，東立、台灣角川、木棉花等人氣廠商位置也不同，建議進場前先看官方公布的展場平面圖，確認自己想逛的攤位位置，再安排動線，尤其熱門攤位開展後容易聚集排隊人潮。
交通方面，搭乘高雄捷運紅線至「巨蛋站」，出站後步行即可抵達會場。雙十連假期間周邊車流、人流預計都會增加，若不想花時間找停車位，搭乘大眾運輸會比較方便。
📌 文化幣不只能買門票 近25個攤位都能刷
今年高雄動漫節也能使用文化幣，除了購買動漫節門票之外，展場內還有近25個單位可使用，包括台灣角川、東立等出版社及部分動漫品牌。想把剩下的文化幣拿來買漫畫、小說或周邊，可以先確認適用攤位與商品範圍，不是所有商品都一定能直接使用文化幣結帳。
📌 木棉花福袋1000元起 還有30元扭蛋
每年動漫展最容易吸引排隊人潮的就是福袋，今年木棉花也推出動漫福袋，價格1000元起，內容物以旗下代理作品周邊為主，另外現場還有30元扭蛋活動。想用較低價格一次帶走多樣商品，福袋區可以列入第一波逛展行程，不過熱門款數量有限，越晚到選擇可能越少。
📌 曼迪福袋688元 柯南、孤獨搖滾周邊都能找
曼迪今年同樣推出動漫福袋，價格688元，另外還準備滿額抽獎活動。商品部分則有《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》等人氣作品周邊，對特定作品有興趣的粉絲，可以直接先鎖定曼迪攤位，避免在人多時才開始找商品。
📌 羚邦、BTU HOBBYBASE進駐 《咒術》、《排球》新品亮相
羚邦與 BTU HOBBYBASE今年也進駐高雄動漫節，帶來《咒術迴戰》、《排球少年!!》等人氣作品相關新品。除了動畫周邊，現場還能看到模型、公仔及收藏商品，對角色商品、模型比較有興趣的讀者，可以把這區和出版社攤位分開安排，逛起來會比較順。
📌 原創IP也有專區 好書85折、滿額抽卡盲包
不只日本動漫，高雄動漫節今年也有「原創IP風雲榜」相關展區，集結台灣原創漫畫與角色作品，部分好書推出85折優惠，消費達指定金額還有機會獲得悠遊卡盲包等贈品。如果平常就有關注台灣原創漫畫，這區可以特別留時間慢慢逛。
📌 出版社、簽名會、舞台活動 不只是買周邊
除了購物，今年展期也安排作者簽名會與舞台活動，包括日本漫畫家、小說家來台與讀者見面；各出版社則會推出新書、特裝版與會場限定商品。若有特別想參加的簽名或舞台活動，建議先確認日期與時間，再反推逛攤位的順序，才不會買到一半錯過活動。
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌展期票：120元
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口
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2026高雄國際動漫節展期為10月9日至12日，地點位於高雄巨蛋體育館。由於現場攤位數量多，東立、台灣角川、木棉花等人氣廠商位置也不同，建議進場前先看官方公布的展場平面圖，確認自己想逛的攤位位置，再安排動線，尤其熱門攤位開展後容易聚集排隊人潮。
📌 文化幣不只能買門票 近25個攤位都能刷
今年高雄動漫節也能使用文化幣，除了購買動漫節門票之外，展場內還有近25個單位可使用，包括台灣角川、東立等出版社及部分動漫品牌。想把剩下的文化幣拿來買漫畫、小說或周邊，可以先確認適用攤位與商品範圍，不是所有商品都一定能直接使用文化幣結帳。
📌 木棉花福袋1000元起 還有30元扭蛋
每年動漫展最容易吸引排隊人潮的就是福袋，今年木棉花也推出動漫福袋，價格1000元起，內容物以旗下代理作品周邊為主，另外現場還有30元扭蛋活動。想用較低價格一次帶走多樣商品，福袋區可以列入第一波逛展行程，不過熱門款數量有限，越晚到選擇可能越少。
曼迪今年同樣推出動漫福袋，價格688元，另外還準備滿額抽獎活動。商品部分則有《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》等人氣作品周邊，對特定作品有興趣的粉絲，可以直接先鎖定曼迪攤位，避免在人多時才開始找商品。
羚邦與 BTU HOBBYBASE今年也進駐高雄動漫節，帶來《咒術迴戰》、《排球少年!!》等人氣作品相關新品。除了動畫周邊，現場還能看到模型、公仔及收藏商品，對角色商品、模型比較有興趣的讀者，可以把這區和出版社攤位分開安排，逛起來會比較順。
📌 原創IP也有專區 好書85折、滿額抽卡盲包
不只日本動漫，高雄動漫節今年也有「原創IP風雲榜」相關展區，集結台灣原創漫畫與角色作品，部分好書推出85折優惠，消費達指定金額還有機會獲得悠遊卡盲包等贈品。如果平常就有關注台灣原創漫畫，這區可以特別留時間慢慢逛。
除了購物，今年展期也安排作者簽名會與舞台活動，包括日本漫畫家、小說家來台與讀者見面；各出版社則會推出新書、特裝版與會場限定商品。若有特別想參加的簽名或舞台活動，建議先確認日期與時間，再反推逛攤位的順序，才不會買到一半錯過活動。
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌展期票：120元
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口