2026高雄國際動漫節將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，木棉花今年一次集結《葬送的芙莉蓮》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《膽大黨》、《無職轉生》、《進擊的巨人》等人氣作品，不只準備7款動漫福袋、6重消費滿額贈，現場還有最低30元起的特價周邊。其中最吸睛的新品之一，就是要價4600元、真的加入999.9純金打造的「獵人執照」，芙莉蓮粉絲則有寶箱怪造型悠遊卡可以搶。
高雄動漫節木棉花必逛什麼？7款福袋1000元起
每年動漫展不少粉絲都會鎖定木棉花福袋，今年高雄場共有7款，其中1000元福袋包括全新加入的《無職轉生》，內含大造型抱枕、萬用絨毯及炫彩大胸章組；《黃泉使者》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》同樣是1000元，商品市值最高達3150元。
《進擊的巨人》1000元福袋則收錄萬用絨毯、8入A3海報組及炫彩大胸章。另外還有1300元的《葬送的芙莉蓮》、《戀上換裝娃娃》及《膽大黨》福袋，其中芙莉蓮組合可拿到夜燈藍牙音箱、大造型抱枕；另外兩款則搭配頭戴式藍牙耳機及大造型抱枕，市值最高達3530元，各款皆數量有限、售完為止。
《獵人》執照真的有黃金！芙莉蓮「寶箱怪悠遊卡」也來了
不想買福袋也能直接「挖寶」，現場另設限量折扣特價區，動漫周邊最低30元起，服飾則有100元起特價商品。如果預算比較高，今年還有相當狂的收藏品。《HUNTER×HUNTER 獵人》推出「黃金獵人執照-HUNTER A款典藏組」，使用316L不鏽鋼搭配999.9黃金製作，黃金重量0.225公克，並附黃金保證卡，售價4600元。
《葬送的芙莉蓮》則把粉絲熟悉的寶箱怪變成悠遊卡，「寶箱怪造型悠遊卡（金色版）」售價790元，另有「金色寶箱怪＋芙莉蓮服裝套組」及「迷你服裝悠遊卡師徒套組」，套組售價皆為1550元。上述商品採預購方式販售，預計2027年1月中下旬依訂單順序出貨。
現場也有一批高雄動漫節首賣新品，包括《HUNTER×HUNTER 獵人》奇犽背光無線手機充電器1080元、《葬送的芙莉蓮》三合一造型抱枕毯880元、《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》夜光T-shirt 780元、《無職轉生》洛琪希30公分壓克力立牌680元，以及《膽大黨》多功能磁鐵400元等。
想把動漫周邊直接變成居家擺設，這次也有《進擊的巨人》水晶擴香組999元、《鬼滅之刃》「煉獄家」、「蝶屋敷」室內擴香各2090元，以及《加速世界》、《葬送的芙莉蓮》、《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》鋁合金金屬海報，每款售價2800元。
消費還有6重滿額贈！最高送1080元無線充電器
除了福袋與新品，木棉花高雄動漫節攤位也祭出6重滿額贈，依單筆消費金額可獲得不同贈品，包括《黃泉使者》超級大紙袋、《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》壓克力立牌吊飾組、《黑執事》全彩馬克杯、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》零食袋抱枕及《無職轉生》布面滑鼠墊等，最高級距則可帶走原價1080元的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》背光無線手機充電器。
喜歡抽卡的粉絲也有東西可以玩。《加速世界》抽卡機每抽50元、一次2張；《鋼之鍊金術師》壓克力抽卡機每抽150元。另外《Love Live!》蓮之空拍立得機也將在高雄動漫節首發，每抽50元，共有11款拍立得風格卡片。
電影迷則能在現場購買動畫電影預售票，包括《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》、《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》、《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》等，部分另有搭配明信片、角色小卡的展場特典套票；《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》、《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的祕寶》及《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》也有單人電影票販售。
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌展期：10月9日至10月12日
📌地點：高雄巨蛋體育館
📌木棉花亮點：7款福袋、6重滿額贈、30元起特價周邊、首賣新品、抽卡機、動畫電影預售票
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每年動漫展不少粉絲都會鎖定木棉花福袋，今年高雄場共有7款，其中1000元福袋包括全新加入的《無職轉生》，內含大造型抱枕、萬用絨毯及炫彩大胸章組；《黃泉使者》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》同樣是1000元，商品市值最高達3150元。
《進擊的巨人》1000元福袋則收錄萬用絨毯、8入A3海報組及炫彩大胸章。另外還有1300元的《葬送的芙莉蓮》、《戀上換裝娃娃》及《膽大黨》福袋，其中芙莉蓮組合可拿到夜燈藍牙音箱、大造型抱枕；另外兩款則搭配頭戴式藍牙耳機及大造型抱枕，市值最高達3530元，各款皆數量有限、售完為止。
不想買福袋也能直接「挖寶」，現場另設限量折扣特價區，動漫周邊最低30元起，服飾則有100元起特價商品。如果預算比較高，今年還有相當狂的收藏品。《HUNTER×HUNTER 獵人》推出「黃金獵人執照-HUNTER A款典藏組」，使用316L不鏽鋼搭配999.9黃金製作，黃金重量0.225公克，並附黃金保證卡，售價4600元。
想把動漫周邊直接變成居家擺設，這次也有《進擊的巨人》水晶擴香組999元、《鬼滅之刃》「煉獄家」、「蝶屋敷」室內擴香各2090元，以及《加速世界》、《葬送的芙莉蓮》、《劇場版魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》鋁合金金屬海報，每款售價2800元。
除了福袋與新品，木棉花高雄動漫節攤位也祭出6重滿額贈，依單筆消費金額可獲得不同贈品，包括《黃泉使者》超級大紙袋、《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》壓克力立牌吊飾組、《黑執事》全彩馬克杯、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》零食袋抱枕及《無職轉生》布面滑鼠墊等，最高級距則可帶走原價1080元的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》背光無線手機充電器。
喜歡抽卡的粉絲也有東西可以玩。《加速世界》抽卡機每抽50元、一次2張；《鋼之鍊金術師》壓克力抽卡機每抽150元。另外《Love Live!》蓮之空拍立得機也將在高雄動漫節首發，每抽50元，共有11款拍立得風格卡片。
電影迷則能在現場購買動畫電影預售票，包括《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》、《庫洛魔法使 劇場版：被封印的卡片》、《劇場版 來自深淵：覺醒的神秘》等，部分另有搭配明信片、角色小卡的展場特典套票；《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》、《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的祕寶》及《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》也有單人電影票販售。
📌展期：10月9日至10月12日
📌地點：高雄巨蛋體育館
📌木棉花亮點：7款福袋、6重滿額贈、30元起特價周邊、首賣新品、抽卡機、動畫電影預售票