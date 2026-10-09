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▲ 台南市長黃偉哲熱情邀請韓國朋友品嘗台南好滋味。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。（圖／南市府提供）

駐韓國代表處於8日舉辦雙十國慶酒會，台南市長黃偉哲受代表處代表丘高偉邀請，特別赴韓與當地各界貴賓共慶國家生日，並把台南優質農特產品帶到現場，黃偉哲除在台南物產攤位上熱情邀請韓國朋友品嘗台南好滋味，吸引賓客駐足並用舌尖感受台南的魅力。也希望透過農產行銷，讓更多韓國朋友認識台南、喜歡台南。黃偉哲表示，美食與農特產品是認識一座城市最直接、也最親切的方式。台南擁有豐富多元的農漁特產，這次特別精選多樣台南好物帶到首爾，除了分享台南優質產品，也希望透過農產行銷，讓更多韓國朋友認識台南、喜歡台南。黃偉哲也指出，台南是台灣的第一座城市，在2024年舉辦了台南400活動，擁有豐富的歷史文化底蘊，歡迎韓國朋友前來體驗。黃偉哲笑說，「這次雖然沒有辦法把整個台南帶來，但我們在現場設有攤位，把台南最好的農特產品帶來了！」。現場許多來賓前往台南攤位，有人主動詢問產品特色及產地，也有人熱情交流彼此對台南農產品的印象。黃偉哲逐一向貴賓介紹，並邀請大家有機會親自到台南，感受台南的城市魅力。台南市政府表示，台南與韓國的交流持續深化，目前除與光州特別市及慶州市締盟外，也透過觀光、文化及農產行銷等多元方式提升台南在韓國的能見度。今年參加韓國首爾國際食品展創造逾新台幣2億元商機；此外也於弘大商圈舉辦觀光推介活動，並持續推廣台南愛文芒果等優質農特產品，讓台南品牌形象更加深入韓國市場。這次國慶酒會現場展出多項台南農特產品，讓韓國各界貴賓在共賀國慶之餘，也能品味台南優質農產與食品加工的特色，進一步認識台南豐富的飲食文化與產業實力。