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▲南韓在名古屋亞運棒球完成金牌5連霸，WBSC最新排名積分4253分仍居世界第4。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界棒壘總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，日本以6349分穩居世界第1。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒壘總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，台灣隊仍維持世界第2，僅次於日本。這次排名更新納入名古屋亞運與U15世界盃成績，前5名排名沒有變動，日本以6349分穩居世界第1，台灣以5301分排名第2，美國以4293分排第3。韓國雖然在名古屋亞運完成棒球金牌5連霸，但積分4253分仍位居第4，僅落後美國40分。中華隊在名古屋亞運棒球項目最終收下銅牌，延續隊史自1990年北京亞運以來，連續10屆亞運棒球奪牌紀錄。台灣亞運棒球隊史目前累積2金、4銀、4銅，仍是亞洲棒球最穩定的強權之一。本屆亞運銅牌戰，台灣靠著旅美左投林昱珉先發8局飆出10次三振、無失分的優質好投，最終以5：1擊敗中國，成功守住獎牌。除了成棒代表隊成績外，台灣U15世界盃本屆也拿下第5名，相關積分一併反映在最新世界排名中。最新排名前5名沒有變動，日本以6349分高居世界第1，台灣5301分排名第2，美國4293分位居第3，韓國4253分排名第4，委內瑞拉則排第5。韓國在名古屋亞運棒球完成金牌5連霸，仍展現亞洲頂級競爭力，不過因WBSC排名採計各級國際賽成績與積分汰換，韓國目前仍以40分之差落後美國，暫居世界第4。第6名之後排名則出現變化。墨西哥在U15世界盃拿下第4名後，以3229分超越波多黎各，升上世界第6。波多黎各則退居第7。多明尼加也因U15世界盃亞軍成績進補積分，排名連升2席來到第8。巴拿馬與澳洲分居第9與第10名，持續維持世界前10行列。