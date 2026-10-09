雙十國慶連假從今（9）日開始，中央氣象署表示，連假天氣大致上秋高氣爽，適合出遊，但迎風面北部、東半部偶爾有短暫或是零星降雨，外出記得攜帶雨具備用。周日（11日）基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢發生機率，其他地區都是較為穩定的天氣。
收假日水氣多 基隆、宜蘭雨勢較大
中央氣象署預報員王品翔表示，國慶連假期間（10月9日到11日）是適合出遊的好天氣，只有北部、東半部受到東北季風影響，雲量較多，有機會出現短暫降雨，沒有下雨的時候可以看見陽光。周日（11日）水氣較多，基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部較大雨勢。中南部地區天氣較為穩定。
王品翔指出，未來一周台灣持續受到東北風影響，迎風面大台北、東半部及恆春半島容易出現短暫雨，但雨勢不大。下周三（14日）、下周四（15日）東北風稍微增強，不過水氣不多，僅基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島，有機會出現局部短暫雨或零星降雨，午後南部山區有零星降雨發生機率。
國慶參加活動 多帶保暖衣物備用
溫度方面，受到東北季風影響，未來一周北部、東半部白天高溫約29到30度，低溫約在25度，早晚部分地區可能下降到22至23度，整體感受偏涼。若國慶連假期間要到北部、東半部旅遊，或是清晨要參加國慶升旗典禮的民眾，記得多加件薄外套保暖。
另外，台北市信義區從早到晚都有活動，像是國慶升旗、寶可夢30週年遊行「PokéXciting! in 台北」、台北101煙火、大型演唱會等，若從早到晚都在現場，也要記得多帶外套及雨具備用。目前位於太平洋上的諾洛颱風及小熊颱風，距離台灣都相當遙遠，未來路徑會往北轉，對台灣天氣都沒有影響。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員王品翔表示，國慶連假期間（10月9日到11日）是適合出遊的好天氣，只有北部、東半部受到東北季風影響，雲量較多，有機會出現短暫降雨，沒有下雨的時候可以看見陽光。周日（11日）水氣較多，基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部較大雨勢。中南部地區天氣較為穩定。
王品翔指出，未來一周台灣持續受到東北風影響，迎風面大台北、東半部及恆春半島容易出現短暫雨，但雨勢不大。下周三（14日）、下周四（15日）東北風稍微增強，不過水氣不多，僅基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島，有機會出現局部短暫雨或零星降雨，午後南部山區有零星降雨發生機率。
溫度方面，受到東北季風影響，未來一周北部、東半部白天高溫約29到30度，低溫約在25度，早晚部分地區可能下降到22至23度，整體感受偏涼。若國慶連假期間要到北部、東半部旅遊，或是清晨要參加國慶升旗典禮的民眾，記得多加件薄外套保暖。
另外，台北市信義區從早到晚都有活動，像是國慶升旗、寶可夢30週年遊行「PokéXciting! in 台北」、台北101煙火、大型演唱會等，若從早到晚都在現場，也要記得多帶外套及雨具備用。目前位於太平洋上的諾洛颱風及小熊颱風，距離台灣都相當遙遠，未來路徑會往北轉，對台灣天氣都沒有影響。