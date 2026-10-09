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松機遷建為利多！謝國樑盼基隆發展AI數據中心相輔相成

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移政見引發外界討論，今（9）日新北市長侯友宜赴基隆陪市長謝國樑掃市場時表示，這不單是軍用、民用轉換的問題，也需要思考遷移地點，會不會造成離島、花東的衝擊都要去思考，「需要中央跟地方一起共同面對」。侯友宜早在2015年就曾代表新北市府公開發言強調，樂見松山機場遷建議題提出來討論並作長遠規劃。如今，蔣萬安提出相關討論，侯友宜再度表示，這必須要把完整的配套做到位，中央、地方共同攜手面對，讓整個議題才能夠形成大家有共識，才能夠把事情做好。侯友宜指出，這不單是一個軍用、民用機場的轉換，也要思考在遷移的地點，會不會造成離島以及花東的衝擊，這些都要作為一個思考。所以松山機場的遷建，必須把完整的配套做到位。謝國樑則認為這對基隆來說是一個利多，事實上台北就是一個首都圈，它沒有辦法承載所有的功能。基隆有最佳的海港可以來做更多的運輸，跟一些分散運量的功能，若台北要發展AI的園區的話，就需要更多的電力。基隆在未來有提供產業電力充足的前提，將來發展AI資料數據中心，我相信這個跟台北的AI園區，就可以相輔相成。「我跟蔣市長是密切戰友」，謝國樑說，基隆跟台北有國安連線，支持他的政策，但同時間也會去思考，這樣的政策如何讓基隆得到更大的助益，讓基隆得到更大的重視。基隆會跟台北市、新北市繼續地努力密切合作，達到區域治理的一個功能。