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報酬率138% 受益人數19萬人

半導體短期恐震盪 基本面趨勢未改變

台股昨（9）日收盤下跌492.93點，收49313.44點；而權王台積電收2550元，並且下週將舉辦法說會，外資券商紛紛調高目標價，甚至喊上4字頭。連假後台股半導體族群行情備受矚目，法人指出，儘管近期半導體類股漲幅已大，從產業基本面觀察，全球AI算力需求持續增加以及雲端服務業者資本支出擴張等趨勢並未改變。「台積電本次法說會是觀察全球AI需求與半導體景氣的重要風向球」，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，市場關注焦點包括2奈米先進製程量產進度、CoWoS先進封裝擴產計畫，以及全球雲端服務供應商持續增加AI資本支出所帶來的訂單成長。張圭慧表示，外資預期台積電2026年及2027年營收仍有機會維持強勁成長，且未來資本支出規模可能進一步提高，顯示AI驅動的半導體投資循環仍具延續性。台灣擁有從IC設計、晶圓代工、封裝測試到半導體設備與材料的完整產業鏈，相關商機不僅集中於單一龍頭企業，更有望逐步向上下游供應鏈擴散，成為台灣半導體產業長線成長的重要支撐。在AI長線趨勢帶動下，半導體主題ETF近年績效表現亮眼。以中信關鍵半導體（00891）為例，截至9月底，近一年報酬率達138%，近兩年及近三年報酬率分別達171%及281%，展現台灣半導體產業在AI浪潮下的強勁成長動能。投資人對半導體長期趨勢的認同度持續提高，00891截至10月7日止，規模已達714億元，受益人數約19萬人，成為國內規模最大的台股半導體ETF，顯示半導體產業已成投資人長期資產配置的重要選項之一。展望後市，張圭慧說，儘管近期半導體類股漲幅已大，短線仍可能受到市場評價、國際政經情勢及獲利了結賣壓影響而出現震盪，但從產業基本面觀察，全球AI算力需求持續增加、先進製程技術升級，以及雲端服務業者資本支出擴張等趨勢並未改變。對看好AI及台灣半導體產業長期發展的投資人而言，可透過定期定額或逢回分批布局00891等半導體主題ETF，降低單一個股波動風險，同時掌握台灣半導體產業長期成長契機。