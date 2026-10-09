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選戰倒數！競辦：正面理性迎戰、聚焦政策討論

距離年底選戰不到兩個月，桃園市長張善政競選團隊今（9）日公布新一波輔選人事，由媒體人莊鎧毓與曾任國民黨青年團副總團長的洪于媗共同擔任發言人。兩人分別具有媒體採訪、政策研析與新媒體溝通經驗，未來將協助競選團隊進行政策說明、議題回應等工作，讓市民更了解桃園過去三年多的正向改變，以及未來四年的發展藍圖。莊鎧毓現年33歲，擁有10年媒體工作經歷，曾任TVBS政治中心記者，也曾於中天新聞、三立新聞任職，具備豐富的國內外採訪經驗，未來將協助強化團隊對外溝通能力。洪于媗則年僅27歲，曾任國民黨文傳會新媒體部專員、第17屆青年團副總團長，熟悉社群媒體運作，具備政策研析與新媒體溝通經驗，也是團隊長期倚重的年輕幕僚。競辦表示，莊鎧毓、洪于媗在張善政上任後都曾加入市府團隊，熟悉張善政的施政理念與市政推動方向。張善政也期許兩位發言人延續團隊務實、就事論事的風格，把過去的市政成果、正在推動的建設，以及桃園下一階段的發展方向說明清楚。競辦強調，距離投票剩下50天，團隊將持續以正面、理性的態度面對選戰，對於不實指控也會即時嚴正澄清，希望讓選舉回到政策與城市發展的討論，爭取更多市民支持，讓桃園繼續前進。