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英國冒險家布希比（Karl Bushby），在歷經28年的「徒步返鄉」之旅後，本週終於踏上英國本土！這名曾任英國傘兵的冒險家，1998年11月從南美洲智利出發，立志不搭乘交通工具，一路走回英格蘭北部的家。在橫越多個大洲、穿越極端地形與跨越國境的漫長旅程後，他於10月5日游過英吉利海峽，抵達英國南部多佛附近的莎士比亞海灘（Shakespeare Beach）。不過，這趟冒險尚未正式完成，當時距離他的家鄉赫爾（Hull），仍有約400公里的路程。綜合英媒報導，布希比出發時年僅29歲，原本預計約12年完成挑戰，如今已57歲。他為這趟旅程訂下的規則是：不能搭乘交通工具，也不能在完成挑戰前返回英國。這項原本看似單純的徒步計畫，最後演變成一場耗時28年的「長征」。布希比一路走過南美洲與中美洲之間、危險的達連隘口（Darién Gap），再北上至阿拉斯加，徒步穿越白令海峽冰面進入俄羅斯，接著橫越西伯利亞與亞洲，繼續朝歐洲前進。途中，他多次受到簽證、邊境限制、國際局勢與疫情影響，旅程因此一再延宕。2024年，他與團隊橫渡裏海，克服陸路通行限制。返回英國的最後一關則是英吉利海峽，他原本希望經由英法海底隧道步行返英，但申請未獲批准，最後改以游泳方式渡海。這次橫渡分成3天下水，累計約20小時在海中游泳，並在支援船隻協助下，於10月5日抵達英國海岸。對布希比而言，這不只是跨越一道海峽，更代表他終於回到出發時最想抵達的國家。雖然已經踏上英國土地，布希比仍不算已完成挑戰。根據英國媒體在他登陸後的報導，從多佛一帶到英格蘭北部的赫爾，仍有約400公里路程，依照他最初的承諾，他必須親自走回母親家，這趟旅程才算真正結束。從29歲走到57歲，走過29個國家、徒步約5萬公里，布希比的人生大半時間都在路上，雖然經歷各種難以預料的障礙，費時也遠超他最初預估的12年，但如今終於只剩最後一段路了。原文及資訊連結：