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參加升旗典禮記得帶雨具 國慶煙火天氣多雲到晴

▲下周三（14日）東北風稍微增強，北部、宜花溫度略微下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北東感受偏涼 南部日夜溫差大

▲未來一周的溫度都差不多，只有下周三（14日）北部、宜花低溫會稍微下降1度左右，感受偏涼。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明（10）日就是雙十國慶日，中央氣象署預報員王品翔表示，天氣大致與今（9）日類似，大台北及宜蘭有零星降雨的機會，明（10）日清晨雙北平地有零星陣雨，提醒參加升旗典禮的民眾隨身攜帶雨具；台東國慶煙火施放期間則為多雲天氣。此外，輕颱諾洛與中颱小熊距離遙遠，均對台灣天氣無影響。中央氣象署預報員王品翔表示，明後兩天（10日、11日）大台北、宜蘭天氣跟今（9）日類似，不過今（9）日晚間到明（10）日清晨雙北平地有零星降雨的機會，所以明（10）日要參與凱道升旗的民眾，記得攜帶雨具備用。今年國慶煙火在台東舉辦，台東10日晚間天氣大致上為多雲至多雲到晴，風比較弱。降雨的部分，主要集中在迎風面基隆北海岸、東半部、大台北及恆春半島這些地區，11日基隆北海岸跟宜蘭的雨勢會稍微多一些，但整體來看不會多太多。下周三（14日）東北風稍微增強，可能讓北部、宜花溫度稍微下降1度左右，降雨部分都集中在迎風面，整體雨勢不大，不過持續時間不長，15日、16日又會減弱；南部山區以午後陣雨為主。溫度方面，王品翔指出，這一周溫度都差不多，北部、東半部低溫約在23到25度，高溫約27到28度，整體感受偏涼，中南部白天高溫可以上看31、32度，不過夜晚、清晨低溫約在25度左右，日夜溫差較大。目前位於太平洋的輕度颱風諾洛，未來路徑會北轉，距離台灣相當遙遠，對於台灣天氣沒有影響；小熊颱風已增強為中度颱風，按照目前預估路徑來看，對台灣也沒有影響。