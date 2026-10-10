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今天天氣：迎風面雲量多 清晨大台北降雨機率高

▲未來一周的溫度都差不多，只有下周三（14日）北部、宜花低溫會稍微下降1度左右，感受偏涼。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：東北風影響 大台北、東半部有零星降雨

▲中央氣象署表示，未來一周受到東北風影響，迎風面有局部降雨，南部山區以午後陣雨為主。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：迎風面有雨 南部早晚溫差大

中央氣象署表示，天氣大致與昨（9）日類似，大台北及宜蘭有零星降雨的機會，今（10）日清晨雙北平地有零星陣雨，提醒參加升旗典禮的民眾隨身攜帶雨具，整體感受偏涼，記得調整衣物以免著涼；台東國慶煙火施放期間則為多雲天氣。10月10日今天的天氣，國慶日大環境仍吹東北風，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部及恆春半島雲量較多，偶有局部降雨，清晨大台北平地降雨機率也稍高；白天起桃園以南為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。今年國慶煙火施放地台東，為多雲到晴的天氣。溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約28到31度，新竹以南及台東31到33度，早晚仍稍涼，各地低溫約22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。宜蘭、花東北部、竹苗、雲嘉南中部、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場為東北風，中南部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。10月11日明天的天氣，受到東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。未來一周天氣型態主要為東北風，周日（11日）基隆北海岸跟宜蘭的雨勢會稍微多一些，但整體來看不會多太多。下周三（14日）東北風稍微增強，可能讓北部、宜花溫度稍微下降1度左右，降雨部分都集中在迎風面，整體雨勢不大，不過持續時間不長，15日、16日又會減弱；南部山區以午後陣雨為主。溫度方面，這一周溫度都差不多，北部、東半部低溫約在23到25度，高溫約27到28度，整體感受偏涼，中南部白天高溫可以上看31、32度，不過夜晚、清晨低溫約在25度左右，日夜溫差較大。