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Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》再傳捷報，昨（8）日在首爾國際電視節（Seoul International Drama Awards）拿下國際競賽單元「最佳影集」，由製作人麻怡婷代表出席領獎。該劇同時入圍第61屆金鐘獎6項大獎，飾演女主角的柯佳嬿也坦言，自己心中最大遺珠是「編劇和導演」。《如果我不曾見過太陽》在首爾國際電視節獲得「最佳影集」，製作人麻怡婷代表團隊上台領獎，並以英文致詞，感謝首爾國際電視節與評審團給予肯定，也感謝Netflix台灣、八大電視與K Ventures相信這個故事。麻怡婷表示，說出這個故事並不容易，過程中曾有懷疑自己是否還有力量繼續走下去的時刻，「但我從來沒有懷疑過這個故事本身。」她也感謝編劇簡奇峯、林欣慧，導演蔣繼正、簡奇峯，所有演員與工作夥伴，讓這個故事有機會被觀眾看見。《如果我不曾見過太陽》今年入圍第61屆金鐘獎6項，包括曾敬驊入圍「戲劇節目男主角獎」、柯佳嬿入圍「戲劇節目女主角獎」、蔡喬菲入圍「戲劇節目最具潛力新人獎」，以及燈光、視覺特效、「最具人氣戲劇節目獎」。柯佳嬿坦言，金鐘入圍名單中，她心中最大的遺珠是編劇和導演，「太陽團隊你們就是最棒的，好希望看到大家都入圍。」她也表示，知道作品獲得多項肯定時，自己身為團隊一份子相當與有榮焉，並向團隊喊話：「《如果我不曾見過太陽》，給我拿下最具人氣戲劇節目獎喔！」曾敬驊得知作品獲獎後表示：「很開心《如果我不曾見過太陽》榮獲首爾國際電視節最佳影集！謝謝一路支持這部作品的觀眾，謝謝你們陪這個故事走完。」他也認為，不論鏡頭前或幕後，每位工作夥伴都是完成作品不可缺少的一份子。導演蔣繼正則表示：「謝謝評審們的看見，也謝謝觀眾們的喜愛，我們會將這股熱忱繼續延續下去。」編導簡奇峯也感性表示，為一諾影視、製作人麻怡婷，以及所有參與《太陽》的演員與工作人員感到驕傲。