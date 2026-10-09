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國民黨新北市長參選人李四川日前才喊出，「中和光復線要延伸至松山機場」，甚至稱跟台北市長蔣萬安有高度共識，不過，蔣萬安昨拋出遷移松機政策，李的說法因而被質疑是「被丟包」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（9）日受訪痛批，現階段要遷址是不可能的，而蔣萬安在過去四年都未討論此政策，突然拋出這樣想法，其實不太負責任。針對蔣萬安喊出松機遷移一事，蘇巧慧說，之前在討論松山機場時，是因為那時捷運路線、網絡還沒有成型，但現在不但桃捷已通車，松山綠線也已經開始，未來還可能要接的是中和光復線，整個路網帶動發展。蘇巧慧提到，松山機場現在還有軍事基地的需求，整體來說，它是大台北圈、首都圈非常重要的交通節點，所以以現階段來講，作為重要的交通據點，又作為軍事基地，現階段要遷址其實是不可能的；他批評，作為一個台北市長，在過去四年期間都沒有討論，現在選戰只剩50天，突然拋出了這樣的想法，其實不太負責任。對於李四川稱，在確保安全無虞下，不論核電延役或是重啟核四他都贊成的說法。蘇巧慧回應，他對核能的態度始終非常清楚而且一致，基本上要使用核能，就是應在「核能有安全」、「核廢料能解」，以及「社會有共識」三項條件都具體充足之後，才有機會來討論核能。蘇巧慧提到，若未來有新的技術能夠讓核能安全、讓核廢有解，他也不反對，不過，大家可以看到這幾天，備載容量都是足夠的、都是超過20%以上的，因此現階段對台灣的用電問題，最重要的是如何來強化電網，增加用電的效能、效率，這才是最應做的事。