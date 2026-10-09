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韓國男星旗安84可以說是演藝圈中「衛生習慣很差」著名，這也讓他拍節目的時候，讓許多觀眾好奇「怎麼長到這麼大的」，甚至去印度拍攝時，喝了恆河水還是頭好壯壯的等級。近日一段他在《奇案84的奇趣民宿》節目片段在網路上掀起熱議，片段是他蹲在地上打蛋時，生蛋不小心掉到地上，沒想到他直接拿起湯匙撈進嘴裡，讓許多觀眾看完全皺眉。一名網友分享自己邊吃飯邊配節目《奇案84的奇趣民宿》，「邊吃飯邊看這一段，突然一陣頭皮發麻」，片段是旗安84蹲在地板上準備打蛋，結果手一滑蛋全部滑出碗外，然而旗安84接下來的舉動完全讓螢幕前的觀眾都看傻。他居然伸手拿湯匙把蛋撈起來吃掉！眼看用手沒辦法把掉在地板的生蛋拿起來，旗安84拿起了一旁的湯匙去把蛋撈起來吃掉，完全沒有想用抹布擦乾淨的意思。事實上，旗安84不拘小節早就不是一兩天的事，他過去在節目中就曾把擤過鼻涕的毛巾放在臉上；擦腳的毛巾貼臉上、三四天才換一次衣服、不愛洗澡等。旗安84還曾在節目中喝過印度恆河水，神奇的是他身體居然毫無異狀，讓許多粉絲好奇他平常的生活究竟多髒亂。