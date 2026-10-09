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曾國城YouTube頻道《你在衝啥!?》持續解鎖世新大學校友故事，最新一集邀來「世新女神」張榕容、吳怡霈重返母校，兩人學生時代反差超大。張榕容自曝因太早出道，大學幾乎錯過露營、夜唱、夜衝、社團等青春必修課，還曾獨自躲到屋頂吃飯；吳怡霈則回憶到《我猜我猜我猜猜猜》實習，第一份任務竟是趴在地上寫大字報，讓曾國城一路挖出兩人的校園黑歷史，吳怡霈回憶王偉忠當年把她從主播挖到演藝圈，媽媽得知後反而責怪女兒為何要去當諧星。曾獲亞太影后、兩度拿下台北電影節最佳女主角的張榕容，回到母校卻坦言，大學生活幾乎沒有一般學生該有的熱血回憶。從童星時期就踏入演藝圈的她，大學期間仍持續拍戲，被問如果重回18歲最想完成什麼願望，她表示最想跟同學一起參加團體活動。張榕容也招認，露營、夜唱、夜衝、社團「全部都沒有參加過」，當時身邊朋友普遍還大她8到10歲，讓曾國城聽了忍不住虧：「妳是我覺得最不應該的大學生！」這次重返校園，張榕容也帶大家回到當年最愛獨自吃飯的「屋頂秘密基地」。雖然青春活動缺席不少，但專業養成沒有少，她透露，世新讓學生實際進入專業攝影棚，也曾擔任幕後工作人員，這段經驗讓她如今身為演員時，更能理解劇組運作，「你不會把自己放太大」。愛看漫畫的張榕容也分享，自己認為「要拍戲的人一定要會看懂漫畫」，因為漫畫一格一格就像分鏡，格與格之間的想像空間，也成為她理解影像與表演的重要養分。曾3度入圍金鐘主持人的吳怡霈，學生時代同樣有不少爆笑回憶。世新廣電系電視組出身的她，大學時到《我猜我猜我猜猜猜》實習，第一份任務就是趴在地上寫大字報，加上經常苦等兩小時，讓她萌生想找「不用一直等」工作的念頭，後來轉進新聞圈。大四進TVBS打工時，她負責替主播送稿，也會把播過的新聞稿帶回家練習。後來靠著在世新學會的剪接能力，從10多名應徵者中搶下唯一記者職缺，順利成為記者、主播。吳怡霈透露，自己赴關島採訪時巧遇王偉忠，對方一句：「丫頭啊，我怎麼覺得妳當主播有點可惜？」讓她的人生開始轉彎。半年後兩人再度碰面，王偉忠又追問：「妳怎麼現在還在新聞圈？」她因此決定離開主播舒適圈，轉戰演藝圈。不過一進《悶鍋》就從知性主播變成搞笑諧星，也讓媽媽一度無法接受，鄰居還狂問：「好好的主播不當，跑去當什麼搞笑諧星？」如今吳怡霈回頭看，認為那幾年是很紮實的生命經驗，也替她打開主持、舞台劇等更多可能。