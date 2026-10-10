寶可夢30週年慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，今（10）日正式登場，許多喜歡寶可夢的訓練家們將聚集在台北市信義區，和寶可夢們一起慶祝30週年。《NOWNEWS》一次整理參加活動必備物品清單、天氣、交通管制、寶可夢遊行時間、活動節目表、限定粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」吊飾購買方式等資訊。
「PokéXciting! in 台北」就在今天！天氣、交通管制一次看
寶可夢30週年大型線下活動「PokéXciting! in 台北」，今明兩天（10月10日、10月11日）於台北市信義區香堤大道及周邊登場，根據中央氣象署表示，今（10）日、明（11）日受到東北季風影響，迎風面大台北、東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，記得攜帶雨具備用，高溫約29到30度，低溫約25度，早晚偏涼，建議要觀看「PokéXciting!夜間特別舞台秀」的民眾，可攜帶一件薄外套備用，另外，11日感受悶熱，記得多補充水分。
提醒訓練家們，「PokéXciting! in 台北」主舞台表演需要透過寶可夢官方LINE的入場憑證才能入場，現場還有寶可夢手遊《Pokémon GO》「GO集章趣」、超極巨化團體戰能參加，周邊3處公園也設置互動裝置打卡景點「Pokégenic」，讓訓練家們可以盡情拍照，智慧型手機就相當重要，記得多帶行動電源備用，或事先找好行動電源租借站，以免手機沒電。
想到寶可夢30週年「PokéXciting! in 台北」活動現場，最推薦搭乘大眾交通工具前往，板南線可在「市政府站」下車，再步行前往信義區；搭乘淡水信義線則可在「台北101／世貿站」下車步行前往，因為信義區白天有國慶相關活動，市府路「松高路－松壽路」路段在10月10日下午3時前全線封閉，市民廣場新仁愛路維持假日常態封閉，公車也會配合交通管制改道，部分市府周邊站點暫停停靠，民眾出發前也要留意路線調整。
「PokéXciting! in 台北」活動必備清單
薄外套：早晚偏涼，可攜帶薄外套備用。
雨具：攜帶輕便雨衣活動最方便，若遇到雨天、強風等惡劣天候，活動可能視情況暫停或取消，請民眾注意寶可夢官方IG、現場舞台及場內廣播
行動電源：保持手機電量，參加活動更安心。
悠遊卡：當天人潮眾多，搭乘捷運前往會場可省去購買單程票的時間。
水、小零食：活動會場附近可能擠進大批訓練家，餐廳、飲料店、便利商店等可能會有大量人潮，可自己準備水、零食充飢止渴。
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖（兩天節目表相同）
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風南山旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。
限量免費贈品等你拿 露台、天橋勿停留
寶可夢官方表示，「PokéXciting! in 台北」活動現場將準備特別驚喜給訓練家們，具體內容在活動當天揭曉，數量有限，送完為止。另外，官方也提醒，當天預計人潮眾多，請勿推擠前方民眾或插隊，新光三越與微風松高的露台、天橋等區域嚴禁停留觀賞，以策安全；嚴禁提早過夜排隊佔位，也禁止使用物品佔位；活動不會發送寶可夢集換式卡牌遊戲特典卡。
想拍照留念？別錯過「Pokégenic」寶可夢裝置藝術打卡
官方在松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3個區域設置寶可夢裝置藝術打卡點，歡迎訓練家們前往和寶可夢們合照，「Pokégenic」會一路展到11月2日，若只是想要跟寶可夢裝置藝術合照，可以等到「PokéXciting! in 台北」活動結束後，找其他日子前往，人會比較少。
《Pokémon GO》訓練家「GO集章趣」必玩
在「PokéXciting!」活動現場開啟《Pokémon GO》遊戲，就能參加「GO集章趣」，玩家們只要蒐集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
《Pokémon GO》也舉辦橫跨亞太地區的「GO集章趣」，即日起到2029年9月11日，玩家們可在「PokéXciting!」舉辦城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北的活動會場，取得專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，只要收集完圖章，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
另外，活動現場還有「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰，遊戲中也有免費限時調查課題、活動主題田野調查。活動期間，旋轉寶可補給站獲得的XP加倍、交換寶可夢所需星星沙子減半、額外進行2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長至1小時。
台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」吊飾 2處開賣
寶可夢30週年慶祝活動「PokéXciting!」，每個城市都有自己專屬色的「PokéXciting! 皮卡丘」，台北就是擁有粉紅色爆炸頭的皮卡丘，官方也推出「PokéXciting! 皮卡丘」玩偶吊飾，每隻售價450元，可在新光三越A11 3樓的「Pokémon Center TAIPEI 」購買，為了分散人潮，A11 B1北向聯通到入口也會特設販賣店，特設販賣店僅販售「PokéXciting! 皮卡丘」玩偶吊飾，而且不能使用現金結帳，僅收取信用卡、電子支付。
「PokéXciting! 皮卡丘」吊飾販售地點、時間
📌Pokémon Center TAIPEI - A11 3F
日期：10月10日起開賣
時間：週日～週四 11:00到21:30、週五～週六 11:00到22:00（實際營業時間以新光三越告示為主）
注意事項：需領取「入店整理券」才能入店。
📌特設販賣店 - A11 B1F
日期：10月10日、10月11日
時間：11:00到17:00（依據現場排隊人潮狀況，有提前停止排隊的可能性）
注意事項：特設販賣店無收取現金，僅收取信用卡及電子支付（SKM Pay、Line Pay、Apple Pay、Google Pay、SAMSUNG Pay、台新Pay、Union Pay、支付寶、微信支付、銀角零卡、GLN支付），詳細支付方式以現場為主。
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寶可夢30週年大型線下活動「PokéXciting! in 台北」，今明兩天（10月10日、10月11日）於台北市信義區香堤大道及周邊登場，根據中央氣象署表示，今（10）日、明（11）日受到東北季風影響，迎風面大台北、東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，記得攜帶雨具備用，高溫約29到30度，低溫約25度，早晚偏涼，建議要觀看「PokéXciting!夜間特別舞台秀」的民眾，可攜帶一件薄外套備用，另外，11日感受悶熱，記得多補充水分。
想到寶可夢30週年「PokéXciting! in 台北」活動現場，最推薦搭乘大眾交通工具前往，板南線可在「市政府站」下車，再步行前往信義區；搭乘淡水信義線則可在「台北101／世貿站」下車步行前往，因為信義區白天有國慶相關活動，市府路「松高路－松壽路」路段在10月10日下午3時前全線封閉，市民廣場新仁愛路維持假日常態封閉，公車也會配合交通管制改道，部分市府周邊站點暫停停靠，民眾出發前也要留意路線調整。
薄外套：早晚偏涼，可攜帶薄外套備用。
雨具：攜帶輕便雨衣活動最方便，若遇到雨天、強風等惡劣天候，活動可能視情況暫停或取消，請民眾注意寶可夢官方IG、現場舞台及場內廣播
行動電源：保持手機電量，參加活動更安心。
悠遊卡：當天人潮眾多，搭乘捷運前往會場可省去購買單程票的時間。
水、小零食：活動會場附近可能擠進大批訓練家，餐廳、飲料店、便利商店等可能會有大量人潮，可自己準備水、零食充飢止渴。
「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖（兩天節目表相同）
11:30～12:00 PokéXciting!遊行
13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
16:00～16:30 PokéXciting!遊行
17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀（需入場憑證，活動前90分鐘開放入場）
轉播觀賞區位置：活動服務台旁（微風南山旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南門廣場、信義威秀人行徒步區，轉播觀賞區有人數限制。
寶可夢官方表示，「PokéXciting! in 台北」活動現場將準備特別驚喜給訓練家們，具體內容在活動當天揭曉，數量有限，送完為止。另外，官方也提醒，當天預計人潮眾多，請勿推擠前方民眾或插隊，新光三越與微風松高的露台、天橋等區域嚴禁停留觀賞，以策安全；嚴禁提早過夜排隊佔位，也禁止使用物品佔位；活動不會發送寶可夢集換式卡牌遊戲特典卡。
想拍照留念？別錯過「Pokégenic」寶可夢裝置藝術打卡
官方在松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園3個區域設置寶可夢裝置藝術打卡點，歡迎訓練家們前往和寶可夢們合照，「Pokégenic」會一路展到11月2日，若只是想要跟寶可夢裝置藝術合照，可以等到「PokéXciting! in 台北」活動結束後，找其他日子前往，人會比較少。
在「PokéXciting!」活動現場開啟《Pokémon GO》遊戲，就能參加「GO集章趣」，玩家們只要蒐集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
《Pokémon GO》也舉辦橫跨亞太地區的「GO集章趣」，即日起到2029年9月11日，玩家們可在「PokéXciting!」舉辦城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北的活動會場，取得專屬「PokéXciting! 皮卡丘」圖章，只要收集完圖章，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting! 皮卡丘」。
另外，活動現場還有「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰，遊戲中也有免費限時調查課題、活動主題田野調查。活動期間，旋轉寶可補給站獲得的XP加倍、交換寶可夢所需星星沙子減半、額外進行2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長至1小時。
寶可夢30週年慶祝活動「PokéXciting!」，每個城市都有自己專屬色的「PokéXciting! 皮卡丘」，台北就是擁有粉紅色爆炸頭的皮卡丘，官方也推出「PokéXciting! 皮卡丘」玩偶吊飾，每隻售價450元，可在新光三越A11 3樓的「Pokémon Center TAIPEI 」購買，為了分散人潮，A11 B1北向聯通到入口也會特設販賣店，特設販賣店僅販售「PokéXciting! 皮卡丘」玩偶吊飾，而且不能使用現金結帳，僅收取信用卡、電子支付。
📌Pokémon Center TAIPEI - A11 3F
日期：10月10日起開賣
時間：週日～週四 11:00到21:30、週五～週六 11:00到22:00（實際營業時間以新光三越告示為主）
注意事項：需領取「入店整理券」才能入店。
📌特設販賣店 - A11 B1F
日期：10月10日、10月11日
時間：11:00到17:00（依據現場排隊人潮狀況，有提前停止排隊的可能性）
注意事項：特設販賣店無收取現金，僅收取信用卡及電子支付（SKM Pay、Line Pay、Apple Pay、Google Pay、SAMSUNG Pay、台新Pay、Union Pay、支付寶、微信支付、銀角零卡、GLN支付），詳細支付方式以現場為主。