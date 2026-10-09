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▲ 大桂林後援會由會長呂炳融號召地方成立，出席者包括立委李昆澤、許智傑，市議員黃彥毓等人，以及高雄里長聯誼會總主席張宇讚更率領多位里長到場。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆回到他的的「起家厝」前鎮小港受到支持者熱烈歡迎。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（9）日成立小港區大桂林後援會。賴瑞隆感性表示，前鎮小港是他的「起家厝」，十年立委任期的承諾一項項實現，「過去的實績，就是未來的保證」。接下來依然會秉持初心、謙卑打拚，扛起城市發展重任，打造高雄下一個黃金十年。賴瑞隆憶及在歷經十年政務官歷練後，十年前受到市民栽培當選立委，曾承諾在選區種下十萬棵樹，如今綠蔭成林，大坪頂鳳凰花更成為熱門景點。他與市長陳其邁攜手推動捷運小港林園線升級為重運量系統並正式動工，爭取國道七號、洲際貨櫃中心貨櫃車專用道、改善交通號誌，小港醫院完成擴建，運動中心也即將試營運。「十年前種下的樹，現在攏大欉了；十年前許下的承諾，我一項一項做到。」展望未來，賴瑞隆表示，將推動AI算力應用、半導體先進封測、國家級研教園區人才三大中心，以及長期評估「24小時海上國際機場」，並針對小港提出四大建設方向：加速捷運及國道七號建設；協助小港醫院朝重度級急救責任醫院邁進；推動高雄國際機場升級、增闢國際航點、廣體客機，帶動產業轉型；持續落實大林蒲遷村，並擴增長照、共餐據點，將敬老卡提高至每年一萬五千點、生育補助提升至五萬元、一學區一公托等，照顧小港鄉親。此外，針對近期熱議的AI專區議題，賴瑞隆指出，高雄早已具備成熟條件，無須再等待，他會全力爭取，以AI帶動百業升級，為高雄創造經濟繁榮與發展機會。立委李昆澤表示，賴瑞隆出身勞工家庭，最懂基層心聲，一定會是最照顧市民的市長。立委許智傑則表示，賴瑞隆是他的好兄弟，經過長期相處與觀察，他可以向大家保證，賴瑞隆愛鄉愛土、重情重義重高雄，大家團結一致，一定能贏得勝選。大桂林後援會由會長呂炳融號召地方成立，出席者包括立委李昆澤、許智傑，市議員黃彥毓等人，市議員參選人黃敬雅等人，前議員陳致中、大高雄里長聯誼會總主席張宇讚更率領多位里長到場，展現共同為「市長當選、議會過半」目標打拚，延續高雄進步的決心。