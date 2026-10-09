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超大罐頭豬LuLu玩偶必拍 造型冰棒超可愛

▲在復古櫥窗內，人氣50公分Giant Hug泰迪LuLu、唯一長毛泰迪LuLu與多款周邊與你相見歡。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲現場販售百香果、草莓兩款快閃限定造型冰棒，為粉絲補充甜甜的療癒能量。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲紀念郵務小驛站內，提供泰迪LuLu主題火漆印章與套色印章體驗。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲粉絲可從「時光碎片抽卡機」解鎖多款可愛收藏卡紀念。（圖／TOYZEROPLUS提供）

「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」特色商品

▲台灣限定《黑色毛絨泰迪LuLu》登場。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲「Big Hug泰迪LuLu」有星閃藍、星閃紫2色，以糖果罐為設計靈感。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲想收藏更大份的陪伴，還有原色款「Giant Hug泰迪LuLu」。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲「熊熊相伴系列盲盒」共8款，捧著祝福的討喜模樣陪你收藏重要時刻。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲「泰迪LuLu生日陪伴熊」推出12款專屬色彩，每一隻都有獨特個性。（圖／TOYZEROPLUS提供）

即日起至11日入場消費贈限定特典 滿額贈限量周邊

▲「Teddy LuLu 時空療癒雜貨店」集結多款Teddy系列新品等你收藏。（圖／TOYZEROPLUS提供）

▲憑台北國際玩具創作大展門票入場，加入LINE官方帳號不限金額消費，即可獲得台灣限定茶色「泰迪LuLu抱心毛絨吊飾」特典1隻。（圖／TOYZEROPLUS提供）

罐頭豬LuLu Teddy LuLu 時空療癒雜貨店相關資訊

香港潮玩品牌TOYZEROPLUS聯手「罐頭豬LuLu」，在台北華山1914文化創意園區舉辦「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」全球首展，即日起至11月1日，跟著罐頭豬LuLu啟動時光旅程前往1903年，化身毛茸茸的泰迪LuLu（Teddy LuLu），歡迎粉絲們在充滿童心的時光收藏中重新找回笑容。即日起到10月11日憑台北國際玩具創作大展（TTF）門票入場，加入官方LINE帳號並不限金額消費，就送台灣限定茶色「泰迪LuLu抱心毛絨吊飾」特典1隻，每日限量225隻。「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」現場透過視覺、嗅覺與聽覺交織出沉浸氛圍，擺放超大型泰迪LuLu氣偶、立體公仔，以及窩在軟萌沙發區的120公分毛絨泰迪LuLu，提供粉絲合照留念。現場也販賣百香果與草莓兩種口味的泰迪LuLu造型冰棒，並首度攜手ChargeSPOT推出3款客製化聯名行動電源，完成租借與社群打卡即有機會抽中泰迪限定商品。可於明信片留下祝福、蓋上限定火漆印章寄出，每日另限量提供主視覺酷卡供蓋套色印章留念。延續1903年故事背景，讓粉絲一秒化身百年前報紙頭條主角，印製實體報紙珍藏。首度引進，推出30款以上收藏卡（涵蓋N、R、SR、SSR、UR等等級），現場同步販售專屬卡簿。：以泰迪系列唯一黑色長毛造型亮相，購買時店員將進行專屬「梳毛儀式」並噴上香氛，每隻售價1500元。手腳皆可活動，以糖果罐為靈感的「Big Hug 泰迪LuLu」，約17公分，有星閃藍、星閃紫2色，每隻售價2200元，每日限量販售；9公分的「Mini Hug 泰迪LuLu」則推出金色閃耀的「金讚款」，每隻800元，10月11日前每日限量100隻。50公分超大尺寸，全部地區限定原色款以植絨設計展現細膩柔軟觸感，每隻1萬3500元，每日限量。首款「熊熊相伴系列」植絨盲盒含6款常規與2款隱藏款，每盒360元，8入組2880元；泰迪LuLu生日陪伴熊則推出12款專屬生日色彩，搭配誕生石與燙金絲帶，每隻420元。即日起憑TTF（台北國際玩具創作大展）門票入場，加入TOYZEROPLUS LINE官方帳號，並在「Teddy LuLu時空療癒雜貨店」不限金額消費，即可獲得台灣限定茶色「泰迪LuLu抱心毛絨掛件吊飾」，每日限量225隻，只送不賣。10月12日至11月1日免費入場，並推出兩波消費滿額贈活動，10月12日到10月22日消費即贈「泰迪LuLu浮雕果凍貼紙（情書款）」，每日限量100份；10月23日到11月1日消費即贈「泰迪LuLu購物袋（S）」，每日限量100份；10月12日到11月1日單筆消費滿2000元，即贈「泰迪LuLu購物袋（L）」。華山文創園區 中4A2026年10月8日到11月1日10月8日到11日憑TTF門票入場，10月12日到11月1日免費入場依快閃店公告之營業時間