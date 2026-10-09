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▲賴清德主持「軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃祖瑪」。（圖／總統府提供）

▲賴清德主持「軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃祖瑪」。（圖／總統府提供）

▲賴清德主持「軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃祖瑪」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（9）日以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）暨王妃祖瑪（Inkhosikati Make Zuma）。賴表示，今年是台史建交58週年，兩國始終彼此信任、攜手並進，期盼未來持續深化各領域合作，為兩國邦誼奠定更深厚的基礎；恩史瓦帝三世表示，他對兩國夥伴關係的未來充滿信心，也決心確保這份關係持續為兩國人民帶來長遠福祉。軍禮歡迎儀式於上午在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，賴清德與恩史瓦帝三世國王分別致詞。賴清德致詞時表示，非常高興在國慶前夕，代表中華民國政府與人民，誠摯歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王率團訪問台灣，今年是台史建交58週年，更是恩史瓦帝三世國王第20次率團來訪，多年來，國王以行動展現對台灣的支持，也見證兩國橫跨半世紀、歷久彌新的邦誼。賴清德認為，無論國際情勢如何變化，台灣和史瓦帝尼始終彼此信任、攜手並進，是相互扶持、共同成長的夥伴，特別是近年來在「榮邦計畫」架構下，兩國在各領域持續深化合作，雙方人民的交流也更加密切，期待透過恩史瓦帝三世國王的強力支持，繼續為兩國邦誼奠定更深厚的基礎；他說，今天以最隆重的軍禮，熱烈歡迎國王、王妃以及各位訪賓，相信在接下來的行程中，各位也都能感受到台灣人民的感情與友誼，並祝福訪問行程圓滿順利。恩史瓦帝三世國王致詞時表示，在台灣國慶這個特別的時刻，能夠來台與賴總統相聚，深感榮幸，他帶來了史瓦帝尼王母、政府及人民的誠摯問候，向台灣人民致上祝賀與祝福，並表示十分珍視兩國歷久彌新的友誼與合作，期待強化這份情誼，造福兩國人民。恩史瓦帝三世國王指出，兩國於1968年建立外交關係時，史瓦帝尼正以獨立國家之姿踏出最初的步伐，當時建立的友誼已陪伴史國走過58年的發展歷程，歷經情勢變化與世代更迭，兩國始終相互信任、堅定合作。回顧賴總統今年5月前往史瓦帝尼進行國是訪問時，雙方共同慶祝他在位40週年及史國獨立58週年這兩項重要里程碑，很高興此行再次與賴總統並肩而立，共同致力延續這份友誼，他對兩國夥伴關係的未來充滿信心，也決心確保這份關係持續為兩國人民帶來長遠福祉。恩史瓦帝三世國王提到，史瓦帝尼王國將持續倡議台灣有意義地參與聯合國的活動及體系，並加入相關多邊組織，造福全人類。最後，他再次向賴總統、台灣政府及人民致上由衷的祝賀，並期待明日一同分享這個重要時刻的榮耀、希望與願景，也祝福台灣人民持續享有和平、福祉與繁榮，史瓦帝尼與台灣的友誼持續茁壯。