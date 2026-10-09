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NBA 10/9賽事結果與數據

對戰組合 比分 獲勝方最高分球員 落敗方最高分球員 塞爾提克 @ 騎士 塞爾提克 124 - 113 Luka Garza（22分） Jaylon Tyson（14分） 鵜鶘 @ 熱火 熱火 128 - 118 Giannis Antetokounmpo（18分） Jordan Poole（14分） 76人 @ 籃網 籃網 114 - 108 Julius Randle（14分） Jaylen Brown（18分） 巫師 @ 尼克 巫師 111 - 109 Anthony Davis（16分） Josh Hart（13分） 老鷹 @ 馬刺 老鷹 123 - 116 Asa Newell（16分） Dylan Harper（16分） 國王 @ 湖人 湖人 114 - 110 Luka Doncic（23分） Precious Achiuwa（18分）

對戰組合 台灣時間 轉播單位 盤口資訊 曼菲斯灰熊 @ 芝加哥公牛 上午8:00 NBA TV 公牛讓3.5分；大小分237.5

2026-27賽季NBA季前熱身賽火熱進行中，今（9）日共進行了六場賽事。眾所矚目的焦點戰中，費城76人五巨頭首度合體，卻在客場爆冷不敵布魯克林籃網；洛杉磯湖人迎回當家球星唐西奇（Luka Doncic），成功雙殺沙加緬度國王；華盛頓巫師則在戴維斯（Anthony Davis）與兩位狀元的帶領下，險勝紐約尼克。休賽季大肆補強的費城76人，今日迎來詹姆斯與布朗（Jaylen Brown）披上新戰袍的首場比賽，與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成星光熠熠的先發陣容。詹姆斯上陣18分鐘，展現絕佳的組織功力與高命中率，靠著8罰全中拿下10分、4籃板及5助攻。然而，主力中鋒恩比德狀態低迷，全場發生多達8次失誤，加上球隊防守漏洞百出，最終76人以108：114不敵由藍道（Julius Randle）領軍的籃網，吞下季前賽二連敗。洛杉磯湖人今日在主場迎戰沙加緬度國王，迎來後場指揮官唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）的傷癒復出。唐西奇上陣短短15分鐘，便高效砍下全場最高的23分，外帶3籃板與3助攻。在唐西奇的穿針引線下，湖人上半場就建立起14分的領先優勢，並在第四節一度將分差拉大至19分。儘管國王在末節尾聲展開猛烈反撲，將比分追近至4分差，但最終湖人仍以114：110穩住勝果，在季前賽雙殺國王。華盛頓巫師作客紐約挑戰尼克，迎來戴維斯與艾頓（Deandre Ayton）兩位狀元中鋒的加盟首秀。戴維斯上場不到17分鐘，便以11投6中拿下16分與7籃板。上半場巫師雖以57：63落後，但下半場靠著穩健的防守壓制尼克攻勢，逐步扭轉戰局。最終巫師以111：109險勝，順利收下季前賽首勝。尼克則苦吞二連敗。