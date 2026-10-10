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日本創作歌手優里（Yuuri）將於昨日、今（10）日連兩天來到台北小巨蛋開唱，這也是他連續兩年於國慶日到台灣舉辦演唱會，靠著〈乾燥花〉、〈捉迷藏〉等歌曲爆紅的他，其實在成名之後被爆出私生活混亂，使得他的歌曲遭到部分民眾抵制。優里的音樂之路從街頭藝人開始，2019年他在澀谷街頭翻唱樂團MY FIRST STORY的歌曲〈「花」-0714-〉時，剛好碰到原唱Hiro，對方開心聽到自己的歌被演唱後，直接接過麥克風合唱，奇蹟似的瞬間讓優里瞬間在網路上爆紅。不僅如此，Hiro之後還邀請優里站上自己的演唱會現場，當時他在舞台上演唱自作曲〈捉迷藏〉，讓更多人認識了這位有才華的歌手。2019年底，優里以原創歌曲〈捉迷藏〉打開知名度，隔年推出的〈乾燥花〉更成為代表作，辨識度極高的嗓音，迅速席捲串流平台與卡拉OK排行榜，不只拿下多個音樂榜單冠軍，串流播放次數更是超過億次，出道事業就達到巔峰。然而，優里的私生活也曾掀起軒然大波，2021年，《週刊文春》報導他跟女團成員高木紗友希交往期間劈腿，另外還有多名女性指控優里多情，事件曝光後，有許多歌迷紛紛無法接受，認為優里處理感情的方式過於輕率，發起了拒聽他音樂的行動，不過優里的音樂成績似乎沒有受到影響，推出新曲每每佔據音源榜單。儘管爭議曾讓他承受輿論壓力，優里的歌曲仍持續在各大音源平台累積人氣，後續也推出〈參宿四〉、〈Shutter〉、〈億萬富翁〉等作品，逐漸站穩日本樂壇。如今他再度來台開唱，除了帶來多首熱門歌曲，也讓台灣歌迷有機會近距離感受他的現場魅力。