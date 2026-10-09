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為了不讓年輕學子的青春藍圖被毒品與詐騙「盜帳號」，高雄市政府警察局少年警察隊宣導團走進國立高雄大學帶來一場「接地氣、不說教」的犯罪預防宣講。現場透過真實案例拆解、熱絡互動問答，帶領大學生們直擊新型態犯罪手法，攜手校方築起兼具活力與韌性的校園安全防護網。宣導過程中，少年隊幽默提醒同學「免費的最貴、包裝好看的更要防」！當前新興毒品常偽裝成咖啡包、軟糖、潮牌電子煙等日常物品，更常藉由聚會同儕的推波助瀾悄悄滲透。面對來源不明、包裝奇怪的飲品或零食，絕不能因為「怕掃興」或「不好意思」而妥協。警方強調，真正的朋友絕不會逼你冒險，關鍵時刻勇敢說「不」，才是對自己夢想最帥氣的負責態度。針對大學生最容易踩雷的「假求職、網購糾紛、假投資與社群帳號盜用」等詐騙手法，副隊長與宣導團隊特別點出詐團的核心話術——只要看到「免經驗高薪」、「快速獲利無風險」，或是要求寄出存摺、提供OTP驗證碼，百分之百有詐！現場更帶領學生複習防詐口訣「一聽、二掛、三查證」，遇到可疑狀況務必先深呼吸踩煞車，立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，別讓辛苦打工積蓄付諸流水。高市警少年隊隊長陳仁正表示，大學生活是探索世界、累積實力的黃金時期，不該因一時疏忽或好奇而讓未來脫軌。他更特別引用箴言：「你腳步踏進，就不狹窄；你奔跑，也不致跌倒」來提醒大學生們，大學生活是探索世界的黃金時期，只要有警方與校方作後盾，學生的每一步都能走得平穩扎實。為此，少年隊已於今年4月份攜手輔英科技大學，舉辦「第一屆青年防詐志工培力營」，獲與學生熱烈好評。另外，再度規劃於今年10月23日與正修科技大學跨界築網，共同培力，舉辦「第二屆青年防詐志工培力營」，歡迎各大專院校學生加入我們詐欺獵人行列。