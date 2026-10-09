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▲我國「花式滑輪王子」陳毅帆在巴拉圭舉行的2026年世界花式溜冰錦標賽中展現頂尖實力，於當地時間10月8日成功摘下成年男子組直排花式項目金牌。（圖／中華民國滑冰協會）

我國「花式滑輪王子」陳毅帆在巴拉圭舉行的2026年世界花式溜冰錦標賽中展現頂尖實力，於當地時間10月8日成功摘下成年男子組直排花式項目金牌。總統賴清德在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手的優異表現，並鼓勵我國代表隊持續奮戰，為國家與個人爭取最高榮耀。2026年世界花式溜冰錦標賽自10月4日起點燃戰火，我國此次共遴選6位優秀選手出征。代表隊延續先前在2026年名古屋亞洲運動會勇奪2面滑輪板銀牌的高昂氣勢，在世錦賽開賽不久便傳出奪金捷報。運動部表示，我國在直排花式項目歷屆皆有優異成績，本次陳毅帆再添1金，充分展現了臺灣在該領域的堅強實力。運動部未來將持續強化選手訓練、深化基層人才培育並與國際賽事接軌，期盼選手持續突破自我，在國際賽場發光發熱。目前就讀於國立體育大學（NTSU）博士班的陳毅帆，自幼稚園接觸休閒直排輪、國小二年級便正式投入訓練，高中起更利用寒暑假隻身前往花式滑輪資源發達的義大利移地訓練取經。他在國際賽場上戰績輝煌，曾於2015年至2019年締造世錦賽男子個人項目五連霸，並在2022年第六度封王，是台灣花式滑輪界的招牌級國手。儘管在2023年杭州亞運時，陳毅帆原被評估為奪金大熱門，卻因參賽項目總報名人數不足遭大會取消而遺憾無緣賽場，但他始終保持正向心態。如今他不僅持續活躍於國內外賽場並致力於經驗傳承，更在本次2026年世錦賽一舉奪冠，順利收下生涯第七面世錦賽金牌，再次向世界證明其傲人實力與不懈精神。