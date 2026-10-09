美國紐約市再傳移民執法槍擊事件！當地時間8日，聯邦移民及海關執法局（ICE）人員在布朗克斯區（Bronx）執行逮捕行動時，朝1輛汽車開槍，造成28歲的多明尼加籍男子貝爾加爾（Oscar Belgal），頸部受到摩擦性槍傷，所幸沒有生命危險，當時車輛後座還有1名5歲男童，據信是貝爾加爾的兒子，所幸也並未受傷。
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）事後與美國總統川普（Donald Trump）、美國國土安全部（DHS）部長穆林（Markwayne Mullin）交涉，希望爭取釋放傷者，並要求ICE停止在紐約市執法，但協商未能成功，男子目前已由紐約市警察局（NYPD）移交ICE拘留。
根據《CNN》報導，事件發生在當地時間8日下午，紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，現場蒐證顯示，至少1名ICE人員共開了7槍，其中1發擊中貝爾加爾左耳下方的頸部。警方監視器畫面顯示，當時男子正倒車準備停進車位，1名便衣聯邦執法人員持槍靠近駕駛座車窗，另1人則接近車頭，隨後車輛向前移動並駛出鏡頭範圍，因此監視器並未拍到實際開槍過程。
曼達尼表示，涉事執法人員穿著類似工地人員的背心，還戴面罩遮住臉部，讓民眾難以辨認其身分。他強調，這類執法行動讓紐約市民感到恐懼，並透露自己已與川普及穆林通話，要求ICE人員離開現場、停止在紐約市執法，同時爭取釋放貝爾加爾，但最終未能達成協議。
對於槍擊原因，聯邦當局目前尚未提出完整說明。美國國土安全部表示，貝爾加爾與幫派有關，過去曾因重大竊盜罪遭定罪，也曾涉及攻擊、搶劫、毒品等案件。蒂施則指出，貝爾加爾2023年因搶劫案遭逮捕，之後承認犯下第四級重大竊盜罪，被判5年緩刑；2025年另涉及非法販售管制物質的案件，目前仍在審理中。
DHS聲稱，執法人員在男子中槍後立即提供救助，但尚未說明開槍的具體原因。
值得注意的是，《CNN》引述2名知情人士透露，ICE高層同一週曾口頭要求執法人員，每天增加逮捕1000人，顯示川普政府正進一步加強緝捕移民，也引發外界對執法對象及手段適切度的關注。
槍擊事件發生後，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）也與川普、穆林通話，要求停止ICE在紐約州的執法行動，並公開相關隨身攝影機影像，多名地方官員亦要求州檢察長辦公室，盡快展開獨立調查。
紐約市警方強調，NYPD並未參與當天的執法槍擊事件，執法人員開槍的具體原因、是否符合使用武力標準，以及相關影像何時公開等等，仍有待進一步釐清。這起事件也再度凸顯川普政府與紐約地方官員，在移民執法政策上的分歧。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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根據《CNN》報導，事件發生在當地時間8日下午，紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，現場蒐證顯示，至少1名ICE人員共開了7槍，其中1發擊中貝爾加爾左耳下方的頸部。警方監視器畫面顯示，當時男子正倒車準備停進車位，1名便衣聯邦執法人員持槍靠近駕駛座車窗，另1人則接近車頭，隨後車輛向前移動並駛出鏡頭範圍，因此監視器並未拍到實際開槍過程。
曼達尼表示，涉事執法人員穿著類似工地人員的背心，還戴面罩遮住臉部，讓民眾難以辨認其身分。他強調，這類執法行動讓紐約市民感到恐懼，並透露自己已與川普及穆林通話，要求ICE人員離開現場、停止在紐約市執法，同時爭取釋放貝爾加爾，但最終未能達成協議。
對於槍擊原因，聯邦當局目前尚未提出完整說明。美國國土安全部表示，貝爾加爾與幫派有關，過去曾因重大竊盜罪遭定罪，也曾涉及攻擊、搶劫、毒品等案件。蒂施則指出，貝爾加爾2023年因搶劫案遭逮捕，之後承認犯下第四級重大竊盜罪，被判5年緩刑；2025年另涉及非法販售管制物質的案件，目前仍在審理中。
DHS聲稱，執法人員在男子中槍後立即提供救助，但尚未說明開槍的具體原因。
值得注意的是，《CNN》引述2名知情人士透露，ICE高層同一週曾口頭要求執法人員，每天增加逮捕1000人，顯示川普政府正進一步加強緝捕移民，也引發外界對執法對象及手段適切度的關注。
紐約市警方強調，NYPD並未參與當天的執法槍擊事件，執法人員開槍的具體原因、是否符合使用武力標準，以及相關影像何時公開等等，仍有待進一步釐清。這起事件也再度凸顯川普政府與紐約地方官員，在移民執法政策上的分歧。
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