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▲道奇球星大谷翔平去年國聯冠軍賽G4單場3轟、投球10K，成為釀酒人最深刻的記憶。（圖／美聯社／達志影像）

國聯冠軍系列賽將連續2年上演洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人對決。去年釀酒人在國聯冠軍賽遭道奇橫掃，今年帶著大聯盟最佳戰績重返同一舞台，總教練墨菲（Pat Murphy）賽前也放話，釀酒人這次會準備得更好，面對外界口中「棒球最強球隊」道奇，他們同樣相信自己有能力在7戰4勝制系列賽中擊敗衛冕軍。釀酒人本季打出大聯盟最佳戰績，也讓球隊進入國聯冠軍賽時，多了挑戰道奇霸權的底氣。墨菲談到即將到來的系列賽時表示，球隊會比上一次交手準備得更充分。墨菲說：「我相信我們會比上次更準備好。這不保證任何事，但我們必須準備好面對他們所說的棒球最強球隊。不過我們也認為我們是。我們會盡全力跟上他們，並在7戰系列賽中擊敗他們。」去年釀酒人被道奇橫掃，今年不只要復仇，也想搶回「全聯盟最強球隊」的標籤。去年國聯冠軍賽最經典一幕，就是大谷翔平在G4上演史詩級二刀流表現，單場3轟，投球端又飆出10次三振，幾乎以一己之力摧毀釀酒人攻守兩端。這場比賽也成為釀酒人再次面對道奇時，無法忽視的深刻記憶。不過今年局面不同。大谷受到傷勢影響，投手身分已經關機，打擊端在季後賽也尚未回溫，分區系列賽4場13打數僅2安打，打擊率1成54，只有2次保送。但道奇在分區系列賽淘汰勇士，也證明他們不需要每場都靠大谷才能贏球。大谷低潮時，道奇仍能靠整體陣容推進。G3赫南德茲（Kiké Hernández）敲出關鍵2分砲，弗里曼（Freddie Freeman）補上陽春砲，山本由伸則繳出7局10K好投；G4帕赫斯（Andy Pages）敲出超前2分打點安打，蒙西（Max Muncy）再補全壘打，展現衛冕軍深度。墨菲雖然語氣強硬，但也沒有低估道奇。他坦言，根據自己對道奇的了解，釀酒人眼前是非常艱鉅的任務，因為道奇幾乎每個位置都有明星級球員。他說：「我們面前有一項艱鉅任務。根據我對道奇的了解，他們幾乎每個位置都是明星。」道奇擁有弗里曼、蒙西、帕赫斯等能在短期賽改變比賽的打者，加上山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與本季補進的史庫柏（Tarik Skubal）等先發戰力，陣容深度確實驚人。史庫柏將在國聯冠軍賽G1掛帥先發。他在分區系列賽首戰面對勇士，6局僅被敲2安、失1分，展現王牌壓制力。對釀酒人來說，首戰就要面對這種等級投手，系列賽難度不言可喻。即使承認道奇星光滿滿，墨菲仍強調，季後賽不是比誰明星多，而是比誰更像一支完整球隊。他說：「但你知道嗎？球隊才能贏球，而我們必須像一支球隊那樣打球。」這句話正是釀酒人本季成功的縮影。他們不一定像道奇一樣每個位置都堆滿明星，但靠整體投打平衡、團隊防守與牛棚深度，打出大聯盟最佳戰績，並在分區系列賽淘汰聖地牙哥教士。