超商ATM存款竟可能把錢存進門市帳戶！一名網友近日在Threads分享，同事到7-11存款時，機台突然要求輸入店號，詢問店員後依照指示操作，沒想到分兩次存入的10萬元及3萬7000元，合計13萬7000元竟全數進了超商營業金帳戶。而他再度回到超商並錄下操作影片，這才發現頁面上方有一行字寫著「統一超商人員存入門市營業金專用」，貼文曝光後，竟釣出不少苦主也有類似經驗，紛紛示警若遇到ATM陌生流程，應先停止操作、確認原因。
7-11內ATM「存款13.7萬」竟進門市帳戶！店員回應傻眼
原PO近日發文提醒民眾「去7-ELEVEN存款要小心，要看仔細一點」，表示同事日前到超商使用ATM，輸入金融卡密碼並選擇存款後，畫面竟要求輸入店號。由於這與一般存款流程不同，當事人便向店員詢問，店員表示「可能是因為詐騙多吧」，隨後提供門市店號，讓他繼續操作。
當事人依照指示完成交易，將10萬元及3萬7000元分別存入，事後才發現款項並未進入自己的帳戶，而是存進統一超商的門市營業金帳戶。他向銀行反映後，甚至還被告知需要等待一個月才能取回款項，經過爭取，處理時間才縮短為一周。
為了釐清問題，當事人隔天再次前往同一間門市，並錄下ATM操作過程，確認自己確實依照畫面逐步操作，只是當時沒有注意到進入存款程序時，螢幕已標示「統一超商人員存入門市營業金專用」，便誤將款項存入門市帳戶。
另外，有人仔細檢視當事人事後錄製的影片，發現他連續兩次點選「存款」時，畫面左上角的「統一超商營業金」按鍵也同步反灰，因此懷疑ATM觸控判讀可能異常，導致操作流程跳轉至門市專用介面。也有網友猜測，可能是門市人員使用完營業金功能後，沒有將機台介面切回一般存款畫面。
很多人遇過！示警「注意ATM操作頁面」：根本陷阱
有相同經驗的苦主表示，「我前天去存也是這樣，連續兩次這個畫面，第三次才正常」、「我之前也遇過！是螢幕觸控故障」、「家裡附近有一家小七也常常出現這個畫面，但因為存習慣了，所以知道這個畫面是不能存的」。
不少人認為，機台是否故障是一回事，店員在不清楚操作原因時仍提供店號，更讓人擔心；同時也提醒民眾，若ATM突然要求輸入不熟悉的資料，或畫面與平常操作不同，應立即停止交易並向銀行或相關人員確認，切勿因現場人員提供資訊就直接繼續操作。
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原PO近日發文提醒民眾「去7-ELEVEN存款要小心，要看仔細一點」，表示同事日前到超商使用ATM，輸入金融卡密碼並選擇存款後，畫面竟要求輸入店號。由於這與一般存款流程不同，當事人便向店員詢問，店員表示「可能是因為詐騙多吧」，隨後提供門市店號，讓他繼續操作。
當事人依照指示完成交易，將10萬元及3萬7000元分別存入，事後才發現款項並未進入自己的帳戶，而是存進統一超商的門市營業金帳戶。他向銀行反映後，甚至還被告知需要等待一個月才能取回款項，經過爭取，處理時間才縮短為一周。
為了釐清問題，當事人隔天再次前往同一間門市，並錄下ATM操作過程，確認自己確實依照畫面逐步操作，只是當時沒有注意到進入存款程序時，螢幕已標示「統一超商人員存入門市營業金專用」，便誤將款項存入門市帳戶。
另外，有人仔細檢視當事人事後錄製的影片，發現他連續兩次點選「存款」時，畫面左上角的「統一超商營業金」按鍵也同步反灰，因此懷疑ATM觸控判讀可能異常，導致操作流程跳轉至門市專用介面。也有網友猜測，可能是門市人員使用完營業金功能後，沒有將機台介面切回一般存款畫面。
有相同經驗的苦主表示，「我前天去存也是這樣，連續兩次這個畫面，第三次才正常」、「我之前也遇過！是螢幕觸控故障」、「家裡附近有一家小七也常常出現這個畫面，但因為存習慣了，所以知道這個畫面是不能存的」。
不少人認為，機台是否故障是一回事，店員在不清楚操作原因時仍提供店號，更讓人擔心；同時也提醒民眾，若ATM突然要求輸入不熟悉的資料，或畫面與平常操作不同，應立即停止交易並向銀行或相關人員確認，切勿因現場人員提供資訊就直接繼續操作。