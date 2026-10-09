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費城76人本賽季擁有恩比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）的超豪華陣容，自然成為外界關注與流言蜚語的焦點。近日，知名主播布林（Mike Breen）在轉播中爆料恩比德練球遲到且遭詹姆斯指責，這項傳聞隨即被詹姆斯與總教練納斯（Nick Nurse）嚴正否認。而在台灣時間周五熱身賽敗給布魯克林籃網後，苦主恩比德終於親自打破沉默，對這則不實指控做出回應。面對遲到風波，恩比德無奈地表示：「這感覺很糟，但你能怎麼辦？這真的很遺憾。我不知道這消息是從哪裡來的，你們大可去查證，因為這從未發生過。」恩比德進一步強調，球隊必須將專注力放在內部，避免被流言擊垮：「我們必須專注於自己。外界會有很多雜音試圖分化我們，阻礙我們達成應該完成的目標。因此，我們必須團結一致，保持低調並持續努力。」恩比德的職業生涯中時常面對各種批評，無論是針對他的體態或行事作風。儘管爆料者布林事後已公開致歉，並表示既然詹姆斯澄清這不是真的，他就相信詹姆斯的說法，但這對恩比德而言仍是無妄之災。「我心裡只有一個疑問：『為什麼是我？』遇到這種事我真的無法理解，」恩比德感嘆道，「第一，這根本不是真的；但話說回來，我心想『為什麼是我？』，我猜可能因為我是喬爾·恩比德吧。我以前也遇過這種情況，而且我通常不會對這類事情發表意見，所以這讓我感覺自己是個很容易被攻擊的箭靶。只要我們清楚自己是誰，我們就必須緊緊團結在一起。」歷經場外風波與熱身賽失利，76人預計將在週六的季前熱身賽中交手波士頓塞爾提克，球隊期盼能盡快擺脫雜音，專心備戰新賽季。