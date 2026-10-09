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▲許純美昨日拎著30萬元的LV限量包、戴著3萬8千元的Gucci墨鏡接受訪問，細數身上行頭超過50萬元。（圖／記者陳明安攝）

曾紅極一時的昔日話題女王許純美，近日因被拍到素顏與男伴到牛排館，而再度引發話題，她還於昨（8）日特地打扮受訪，全身行頭超過50萬元，不變的驚人財力吸引大家視線。而今日沈玉琳出席節目《百分百娛樂》的改版記者會，曾擔任許純美經紀人的他，也被問到相關話題，不僅直言許純美身家真的有300億，還透露她在士林、北投都有大量資產跟土地。沈玉琳今日出席《百分百娛樂》的改版記者會，也聊到了許純美相關問題，曾擔任對方經紀人的沈玉琳，在當時對許純美財務狀況非常了解，他表示自己曾幫忙整理及估算過資產，直呼許純美身家真的有300億，還透露她在「至善天下」有房產外，在士林及北投都有地，有些土地還是有重要用途，表示許純美財力真的非常驚人。事實上，許純美當年作風非常高調，常常買珠寶名牌等，消費能力非常驚人，她的經典口頭禪也是「偶素上流社會」，強調自己的地位，每次現身都能話題不斷。沈玉琳也透露許純美在那時是流量保證，上什麼節目都有收視，還曾創下台灣綜藝通告費紀錄，30分鐘短劇演出，就拿到18萬元的酬勞。沈玉琳透露當時通告費是牛皮紙袋裝，他直接給許純美後，對方就現場數鈔票，讓他印象深刻。不過沈玉琳也表示，由於許純美當時已經是大咖，所以自己當經紀人只抽一成佣金。對於是否能邀對方重返螢光幕，沈玉琳雖然認為上節目會很加分，但還是要看本人意願，認為許純美現在人生觀不同，狀態也很好。