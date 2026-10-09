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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前登上《少康戰情室》節目，引發高度關注，同黨桃園市長參選人黃世杰將在下週二接棒接受專訪。黃世杰今（9）日表示，從過去的政治資歷可以證明，他具備跨越藍綠的協調力、執行力，深知趙少康的節目有許多不同政治立場的觀眾，這正是向更多民眾說明理念的機會，未來他帶領的桃園，無論政黨立場，他都會與每一位市民對話，凝聚更多城市發展的共識。繼沈伯洋後，黃世杰將於下週二登上由資深媒體人趙少康主持的《少康戰情室》節目，該節目向來被認為是以藍營支持者為主要受眾，因此沈伯洋、黃世杰等民進黨籍選將現身，格外受矚。對此，黃世杰受訪表示，趙少康是資深媒體人，也有豐富的競選經驗，是政治界的前輩，他當然看過其節目，也對其經歷相當尊敬，這兩天他也有關注到沈伯洋上節目的片段，在網路上有很多討論與迴響，與各種立場的人交流、闡述彼此的理念，正是台灣民主選舉可貴之處。黃世杰說，他過去在桃園市政府服務，也擔任過桃園的民意代表、法務部政務次長，具備跨越藍綠的協調力、執行力。趙少康的節目有許多不同政治立場的觀眾，這正是向更多民眾說明理念的機會，他希望讓大家了解，他為什麼投入桃園市長選舉、如何看待桃園當前的挑戰，以及準備用什麼方法解決問題。談及桃園的未來發展，黃世杰指出，桃園是台灣的國門，也是產業重鎮，擁有國際機場、完整產業鏈與年輕人口等優勢，具備發展為國際城市的條件。他希望在節目中闡述「國門心都 世界桃園」的政策願景，整合中央與地方資源，串聯半導體、AI、航空及新興科技產業，提升桃園的國際競爭力，同時讓產業發展與城市建設相互帶動，創造更多優質就業機會。黃世杰提到，他要利用這個機會，讓原先並不認識他、甚至並不支持他的桃園市民了解，他多年累積的專業與地方經驗，以及對桃園未來發展的完整思考，非常謝謝趙少康與製作團隊的邀請，他相當期待下週的對談；他強調，未來將持續走進基層、走上不同平台，讓城市發展的討論不因政黨立場不同受限，而是藉由對話，凝聚更多對桃園未來的想像。