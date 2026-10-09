《英雄聯盟》2026年世界大賽將在10月15日於美國登場，本屆賽事預計進行入圍賽、瑞士制、8強淘汰賽、4強淘汰賽、決賽，贏到最後才能成為S16王者，今（9）日官方Riot Games公布2026世界大賽主題曲〈Know My Name〉MV，影片濃縮傳奇選手Faker的職業生涯，台灣電競戰隊中信飛牡蠣CFO也有出現在MV中。
主題曲由「真傷樂團」演出 MV描述Faker傳奇成就
《英雄聯盟》將在10月15日舉辦2026年世界大賽，官方Riot Games今（9）日釋出主題曲〈Know My Name〉MV，由姬亞娜、阿卡莉、艾克、犽宿以及席安娜所組成的虛擬團體「真傷樂團」演出，並邀請i-dle 的 SOYEON、Coco Jones、Vic Mensa與Sofía Reyes演唱。
〈Know My Name〉MV以T1傳奇選手Faker為主角，描述Faker帶領T1拿下三連冠的傳奇經歷，回顧他從加入職業電競選手以來，面臨的種種挑戰與獲得的成就，濃縮了Faker職業生涯的經典時刻。
飛牡蠣登上MV一隅 2025年經典一役令人難忘
MV中台灣的電競戰隊中信飛牡蠣CFO也沒有缺席，約3分17秒可看到「飛牡蠣」的招牌出現在建築物上，2025年世界大賽中，CFO在瑞士制第二輪碰到T1，CFO前期依靠下路選手Doggo的達瑞文，取得領先優勢，接著不斷累積經濟，最後CFO取得巴龍優勢，一舉攻下T1主堡，CFO也在這年帶領台灣戰隊回到世界賽8強，帶給電競迷一大驚喜。
《英雄聯盟》2026年世界大賽將從10月15日展開，台灣所在的太平洋LCP賽區將派出TSW、CFO、MVK，3支戰隊將迎戰來自各賽區的好手，包括韓國LCK賽區的GEN、HLE、T1、DK，中國LPL賽區AL、BLG、TES、IG，歐洲LEC賽區G2、Movistar KOI （MKOI）、KC等隊伍。
2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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《英雄聯盟》將在10月15日舉辦2026年世界大賽，官方Riot Games今（9）日釋出主題曲〈Know My Name〉MV，由姬亞娜、阿卡莉、艾克、犽宿以及席安娜所組成的虛擬團體「真傷樂團」演出，並邀請i-dle 的 SOYEON、Coco Jones、Vic Mensa與Sofía Reyes演唱。
〈Know My Name〉MV以T1傳奇選手Faker為主角，描述Faker帶領T1拿下三連冠的傳奇經歷，回顧他從加入職業電競選手以來，面臨的種種挑戰與獲得的成就，濃縮了Faker職業生涯的經典時刻。
MV中台灣的電競戰隊中信飛牡蠣CFO也沒有缺席，約3分17秒可看到「飛牡蠣」的招牌出現在建築物上，2025年世界大賽中，CFO在瑞士制第二輪碰到T1，CFO前期依靠下路選手Doggo的達瑞文，取得領先優勢，接著不斷累積經濟，最後CFO取得巴龍優勢，一舉攻下T1主堡，CFO也在這年帶領台灣戰隊回到世界賽8強，帶給電競迷一大驚喜。
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