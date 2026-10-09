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陸劇《蘭香如故》結局雖然在12日才播出，但因為劇透式行銷與騰訊視頻平台點映禮搶先播放結局，所以劇情早在網路瘋傳，悲劇般的結尾讓許多劇迷都無法接受，甚至有人做出AI版結局內容，讓眾人在地府相見。沒想到竟還有慘遭凌辱後傷重不治的趙星棠（李夢 飾）版本，只見她像死前一樣衣衫不整，坐在樹上嗑瓜子，看到婆婆秦舜華（孔令美 飾）出現馬上迎過去，直接開始跟對方八卦林府的事情，還爆料許蘭香（譚松韻 飾）的真實身分就是沈嘉蘭。趙星棠在劇中隨娘家人一路逃亡，卻在中途被父親、爺爺拋下，丫鬟還被殺死，錢財被他們全數奪走，甚至遭兵匪凌辱，最後不治身亡，直接看哭大批劇迷。有劇迷因此做出AI版，只見像生前衣衫不整的趙星棠，獨自坐在地府的樹上嗑瓜子，一轉眼看到昔日婆婆也到了地府，馬上嚇得嗆到後趕緊打招呼，秦大太太也驚訝地看著趙星棠，問她怎麼會在這，趙星棠笑回：「死得比您早，自然比您早到，妳也下來啦！以前是婆媳，如今都是死人別端著。」接著就以前輩姿態帶對方逛地府。秦大太太不習慣的看著地府，「這裡怎麼這麼暗？」趙星棠馬上嘲諷：「地府本就昏暗，倒是比林家通透。」還給對方地府瓜子嚐。秦大太太皺眉無奈自己的結局，趙星棠則樂觀表示：「聽得倒像是就我死不體面。」秦大太太直接揭傷疤，「妳不是通姦嗎？」沒想到被趙星棠反將一軍，直呼通姦在林家都算小事，「您林家的祖墳指定有點說法，杜翠雀通倭、鄭蔓宜通敵、沈嘉蘭也就是許蘭香是朝廷通緝犯。」直接開始八卦，蘭香身分也讓秦大太太超驚訝。趙星棠笑說：「您看，我通姦在這家裡都排不上號。」秦大太太聽完這些大實話也更難受不斷搖頭。沒想到趙星棠繼續爆料：「還有更好笑的，您兒子娶沈嘉蘭6年都沒圓房，最絕的是許蘭香生孩子他陪產，結果自己先嚇暈了。」秦大太太笑說：「妳消息倒是挺靈通。」這段昔日婆媳在地府八卦的片段，也讓劇迷們都笑翻，沖淡一點對趙星棠結局的悲傷。