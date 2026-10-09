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百年未見之舉 法律專家質疑政治炒作

社群平台直播政策衝突與社會反思

美國國防部宣布，將對2009年胡德堡（Fort Hood）基地槍擊案兇手、前美軍陸軍少校哈桑（Nidal Hasan）執行槍決。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更證實，計劃將整場處決過程進行網路直播。這將成為美軍逾60年來首例軍事死刑、二戰結束以來美軍首次執行槍決，更是美國近百年來首度公開執行死刑，在法律界與社會各界引發巨大爭議。根據《BBC》報導，赫格塞斯在接受保守派媒體專訪時明確表示，「我們會確保大眾能看到這場處決，這是公開的。人們需要明白，犯下這種罪行必須承擔嚴重的後果」。他進一步指出，哈桑將面對由軍人組成的槍決隊，「這是他應得的下場。」現年54歲的哈桑曾任美軍精神科醫師，2009年在德州胡德堡軍事基地無差別向軍人開槍，造成13人死亡、數十人受傷。哈桑在2013年軍事法庭審判中認罪，並聲稱其動機是為了保護阿富汗的穆斯林與塔利班組織。對於哈桑是否已提出最後請求或是否有向總統川普求情，赫格塞斯僅淡淡地回應「不在乎，我們12月3日見」。美國國防部預計將在12月3日執行槍決，五角大廈發言人也證實，川普已批准國防部的執行建議。針對五角大廈擬以網路直播方式進行槍決，長期關注死刑案件的律師米爾斯（John Mills）指出，此舉在現代社會「毫無先例」且「處於法律不確定領域」。米爾斯分析，依據軍法規定，軍事死刑雖需總統批准，但仍須通過完整的上訴審查，目前哈桑的上訴程序尚未終結，他極可能向聯邦法院提出訴訟以暫緩執行。米爾斯直言，「試圖透過網路直播槍決，不過是川普政府博取眼球的政治秀，極不可能真正實現，更談不上帶來任何正義」。耶魯大學法學院客座講師菲德爾（Eugene R. Fidell）則重批此決定「非常不幸」，直言「直播死刑簡直是中世紀的產物。作為一個現代社會，我以為我們早已超越了那個時代」。菲德爾預估，若哈桑提起訴訟，相關法律訴訟程序恐將耗時數年，甚至超越川普的任期。目前美國多數州法律要求死刑執行時須有媒體或公眾代表在場觀摩，但從未允許過公開直播。福德姆大學（Fordham University）法學教授丹諾（Deborah Denno）表示，直播死刑將帶來前所未有的透明度，「如果社會主流支持死刑，直播會讓大眾直視死刑的真實面貌，無法再忽視具體的執行過程」。然而，直播的具體平台亦面臨嚴重障礙。包含Meta、TikTok等主流社交媒體均明文禁止播送死刑或暴力內容；即便社群平台X在內容審查上有所放寬，亦規定若接獲家屬請求將刪除死亡畫面；而川普旗下的Truth Social目前則根本不具備直播功能。根據國際赦免組織（Amnesty International）統計，去年全球共有17個國家執行了2700多例死刑，但僅有伊朗與阿富汗公開執行。美軍上一次執行死刑需追溯至1961年，一名強姦幼女的美軍士兵被執行絞刑；而美軍上一次以槍決方式執行死刑，更是遠在二戰末期的1945年1月，當時一名逃兵被槍決。美國田納西州才剛發生女死囚派克（Christa Pike）兩次靜脈注射死刑後奇蹟生還的罕見案例，如今五角大廈又要公開直播槍決，這次是否能夠順利執行，備受關注。