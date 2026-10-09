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▲張小婉出演過《逍遙》、《深情眼》、《墨雨雲間》等劇。（圖／翻攝自微博@張小婉）

中國女星張小婉曾出演《墨雨雲間》，參加《乘風破浪2025》打響知名度，近來她和經紀人開PODCAST，沒想到經紀人話匣子大開，竟語出驚人表示，「男藝人現在很危險的，比女藝人危險。」還說男藝人所遇到的潛規則遠超乎外界想像，張小婉急著說，「少說點吧姐！」經紀人也透露自己剛入行時曾被導演、演員吃豆腐，以討論拍攝為由，摸她手，幫她喬衣服。張小婉和經紀人在PODCAST中聊到娛樂圈潛規則，經紀人表示自己在當經紀人之前曾做過化妝師和統籌，經歷過劇組不當騷擾，還有演員仗勢欺人，「他們是主創，話語權高，敲門進來說要聊拍攝情況，就開始動手腳。」接著開始指點頭髮不合適，衣服要怎麼穿，對她動手動腳。經紀人說現在時代不一樣，有這種事馬上被發到網路上，馬上就沒工作了，至於是否有人主動貼上來？張小婉經紀人說，「我沒那麼大權力，我也這麼摳門，不可能找我。」隨後突然脫口，「男藝人現在很危險，男藝人比女藝人危險的，可能受眾更廣。」張小婉大叫，「姐！你少說點吧！」經紀人調皮笑喊，「這只是一些...我看到的現象。」張小婉馬上和經紀人切割，說要把畫面分成兩半，把經紀人裁出去。此番發言也引來網友熱議，「不願意是不是就涼了」、「男藝人不止被女導演潛規則，還要被男導演，也是挺累」、「好多男團都挺秀氣」。還有人提到過世的于朦朧也曾經捲入潛規則疑雲，真實性再度受到討論。