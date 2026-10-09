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台北市長蔣萬安今（9）早接受專訪時，被問到怎麼看對手沈伯洋民調大幅拉升，他談到選戰短兵相接，民調拉近就面對，但過程中，脫口提到大罷免時社會氛圍被撕裂，這是他從政10年以來，「沒感受過台灣甚至台北選民變得這麼不理性」，挨批檢討選民。他下午受訪時澄清，人民聲音絕對最重要，民意面前每個人都必須謙卑，不可能質疑選民判斷。蔣萬安說，人民的聲音絕對是最重要的，他要再次強調，在民意面前每個人都必須謙卑，他一定是尊重各項的民調數據，戒慎恐懼，絕對不可能去質疑選民的判斷，相信台灣、相信人民。蔣萬安競選辦公室也說，蔣市長上午在龍行天下節目受訪時，形容去年大罷免的氛圍是讓人感受到「社會完全被撕裂」，這是他從政十年選立委以來，從來沒有感受到台灣，甚至台北的選民會變成那麼的不理性。蔣萬安今接受資深媒體人唐湘龍《觀點│龍行天下》專訪，針對T台民調大幅拉升，唐湘龍坦言可靠性極高，蔣萬安回應，5個月前做為現任者，對手剛被提名或還沒提名，當時還沒進入選戰氛圍，所以相信當時會差距28%，因為那時候氛圍還沒這麼激烈，問到現任市長各項施政滿意度，一定有很多中間選民、淺綠，對市政政績給予肯定。蔣萬安續道，對昨天公布的民調，因為選戰剩50天，選戰很激烈，所以各陣營就歸隊，每次選舉都有起伏，最後白熱化，一定有心理準備，但同樣的，去年大罷免，他協助五個立委反罷免，那時感受很強的氛圍，整個社會非常對立，不管是掃街或是在戰車上催票反對罷免，民眾非常兩極，有的民眾會遠遠衝過來叫囂「中共同路人」，也有支持人跑來說「為你們祈禱要加油」，當時社會氛圍是完全被撕裂。蔣萬安稱，他10年前選立委，沒感受過台灣甚至台北選民變得這麼不理性，也有想到隔一年拚連任，相信也許會延續這樣的社會仇視跟對立，所以不知道會不會變成選舉常態，但身為候選人必須要面對，進入選舉最激烈階段，選民各自歸隊是必然。