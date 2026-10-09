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綠光劇團《人間條件三－台北上午零時》今（9）日舉行總彩排記者會，吳念真與林美秀、羅北安、柯一正、謝銘佑、林雨宣一同出席。談到蔡康永日前現身沈伯洋造勢活動引發的風波，吳念真直言：「那也是他自己的選擇啊。」他認為到了這個年紀，蔡康永應該清楚自己的決定及所需承擔的責任。柯一正則在分享角色時，提到最近常在新聞上看到一位同樣「溫暖、智慧、幽默」的人，但被追問指的是誰並未回應。針對蔡康永參與沈伯洋活動，以及後續遭中國抵制、合作受影響的爭議的看法，吳念真表示：「那也是他自己的選擇啊。而且他背後的東西你們也不懂啊，我也不會懂啊。」說完就笑了起來。對於如何看待蔡康永的決定，吳念真接著說：「沒有啊，選擇就是這樣啊，到這年紀的自己做什麼選擇要負什麼樣的責任，他應該比你還清楚。」柯一正在劇中飾演阿榮入獄後遇到的長者，角色因揭發官員包工程、偷工減料等事情而被關進監獄，卻仍以幽默開導年輕人，陪伴對方熬過獄中歲月。他表示自己很喜歡角色身上的特質，「我很喜歡這個角色那種溫暖、智慧、幽默，我最近常常看到一個這樣的人在新聞裡面，我覺得很對應，非常的好。」這番話引起現場關注，不過後續被問到究竟指的是哪位人物，柯一正沒有回答，也未點名任何人。回顧整起事件，蔡康永近日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選活動，激起對岸網友不滿情緒，更是遭到中國合作廠商火速切割。事發後蔡康永並沒有針對中國方面多做表態，也讓外界好奇後續他在中國的事業與發展是否就此終結。《人間條件三》台北上午零時 10月9日至11日於台北國家戲劇院演出，11月13日至15日前進高雄衛武營歌劇院，12月4日至6日於台中中山堂登場，並於2027年1月15日至24日返回台北城市舞台加演8場次。