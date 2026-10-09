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▲迎接雙十國慶，特別創作的戶外裝置「雙十對瓶」.成為打卡熱點。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.9)

▲首度與南投茶葉博覽會合作的臺灣工藝大會師，今起一連三天在工藝研究所舉辦，號召全台60餘工藝師參與。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.9)

▲臺灣工藝之家協會謝嘉亨理事長(右)、台灣區觀光協會聯合會林吉財總會長(左)合影。(圖／臺灣工藝之家協會提供）

▲台灣工藝大會師一連三天在工藝研究發展中心舉辦，邀請來自全台60餘位工藝師設攤展示創作。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.9)

首度與南投茶葉博覽會合作的臺灣工藝大會師，趁著國慶3天連假，在台灣工藝研究發展中心舉辦，邀請來自全台60餘位工藝師設攤展示創作，現場並安排樂燒展演、茶藝展演及工藝市集，讓民眾從茶席、器物到生活體驗，認識不同工藝的創作特色。國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐表示，此次活動結合茶產業與工藝文化，藉由茶博人潮串聯工藝場域，展現「茶博×工藝」的跨域特色，增加工藝家與民眾交流、展示創作及拓展市場機會，也讓工藝自然走進茶文化的生活場景，實踐「工藝生活化、生活工藝化」理念。臺灣工藝之家協會理事長謝嘉亨表示，活動趁著三天連假舉行，盛況創歷年之最，感謝台灣區觀光協會聯合會全力相挺，讓這場活動辦得豐富多彩。他指出，這次號召60餘名優秀工藝師參與，創作題材與技法羅萬象，涵蓋木雕、金工疏璃、陶藝等12大類，讓民眾近距離欣賞創作，並與工藝師交流，了解作品特色。此外，現場規畫樂燒展演、「愛心鳥籠」茶屋以及「雙十對瓶」戶外裝置，將茶席、器物與工藝創作結合，民眾在觀賞作品之餘，也能參與體驗。其中，「愛心鳥籠茶屋」，運用300片愛心形狀陶板打造互動裝置，吸引大批民眾帶著家人朋友掛上「愛心小鎖」拍照打卡。至於專為雙十連假設計的「雙十對瓶」大型裝置藝術，則成為最吸睛的拍照熱點。台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財表示，推動觀光一定要有文化做後盾，而工藝正是最具感染力的文化基石。大家到南投茶博會喝好茶、吃在地美食，順道走一趟工藝中心，就能欣賞到大師們精雕細琢的創作，是一次美好的深度文化之旅。他期待未來能持續把工藝旅遊發揚光大，就像大家喜歡一再造訪日本京都或奈良一樣，靠著文化工藝底蘊吸引觀光客一來再來。