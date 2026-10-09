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費城76人在季前訓練營簽下「Exhibit 10」合約球員小尼爾森（Jameer Nelson Jr.），意外促成了一段跨世代的有趣緣分。陣中超級球星詹姆斯（LeBron James）過去曾在球場上與前奧蘭多魔術名將老尼爾森（Jameer Nelson Sr.）激烈對抗，如今詹姆斯卻與昔日對手的兒子成為了76人的同隊隊友。這段從「對決父親」到「搭檔兒子」的經歷，不僅印證了詹姆斯在NBA驚人的超長職業壽命，也讓許多資深球迷感嘆時光飛逝。在週一晚間76人以120：97大勝紐約尼克的熱身賽中，由於詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）等核心主力休戰，小尼爾森獲得了絕佳的發揮舞台。在父親親臨場邊觀戰的見證下，小尼爾森替補上陣15分鐘，繳出7分、2籃板、2阻攻與1抄截的全面數據，把握機會向球隊教練團展現實力。現年25歲的小尼爾森過去兩個賽季皆在發展聯盟打拚，上賽季效力於沙加緬度國王附屬球隊史塔克頓國王（Stockton Kings）。他在25場出賽中，場均僅上陣25分鐘就能以48%的投籃命中率與38%的三分球命中率，高效砍下近19分，展現出色的微波爐得分手特質。然而，76人目前已與後衛呂佩爾（Rayan Rupert）及洛夫（Caleb Love）簽下雙向合約，這讓小尼爾森想順利擠進名單爭取雙向合約的競爭變得更加激烈。老尼爾森在19歲時迎來小尼爾森的誕生，3年後的2004年才以22歲新秀之姿踏入NBA。老尼爾森將職業生涯前10個賽季奉獻給魔術隊，曾與霍華德（Dwight Howard）聯手將球隊打造成爭冠勁旅，並多次在東區與詹姆斯領軍的球隊交手。如今，這位昔日名將轉換身分在場邊為兒子加油，期盼小尼爾森能透過熱身賽的表現證明自己具備高層級競爭力，順利在NBA站穩腳步。