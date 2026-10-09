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川普超愛改名字

美國總統川普（Donald Trump）週四於社群媒體發文表示，所有拒絕使用「超級智能」（Super Intelligence）、繼續使用「人工智慧」（Artificial Intelligence, AI）的人士將被視為「白宮敵人」。川普在個人社群平台Truth Social貼文中聲稱，「白宮認為，任何使用『人工智慧（AI）』而非更廣受接受且更精準的新詞『超級智能（SI）』的人，都是敵人！」綜合外媒報導，這場正名運動是川普政府試圖為快速發展的AI技術塑造正面形象的一系列政治工程。川普認為，「人工智慧」這說法容易讓大眾感覺這項技術是「假的」。目前，各國立法者與科技專家普遍憂心AI的相關安全防護措施不足，然而，川普很大程度上忽視了加強監管的訴求，並多次在白宮會晤科技巨頭，強調AI對經濟增長與國家安全至關重要，對全球發展利大於弊。川普主張，「超級智能（SI）」能更準確地體現該技術的強大能力，並已成功說服部分業界高層改口。白宮官方網站日前進行大規模更新，全面刪除「AI」字樣，並以簡稱「SI」取代，儘管網站網域仍沿用「ai.gov」。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前表示，將把旗下人工智慧公司「SpaceXAI」更名為「SpaceXSI」。不過，截至目前為止，SpaceXAI的官網和官方X帳號依然沿用AI，尚未更名。同樣在公司名稱中就有AI的還有OpenAI，執行長奧特曼（Sam Altman）日前曾表態不會更改公司名稱，但承諾會在討論這議題時大量使用SI。不過那是在川普最新發文之前，如今奧特曼是否仍然拒絕改名而寧願成為「白宮之敵」，尚有待觀察。川普在其任內已多次推動政策性的改名措施，包括將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改稱為「美國灣」（Gulf of America）；將「安大略湖」（Lake Ontario）改稱為「美國湖」（Lake America）等等。不過，若川普真的針對仍然使用AI，未遵循其偏好改口SI的公司或媒體祭出懲罰；預計將引發新一波關於言論自由與新聞倫理的爭議。