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▲7-11國慶連假期間霜淇淋買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-11國慶連假期間哈根達斯5件399元。（圖／7-11提供）

▲門市國慶連假期間，只要單筆消費滿688元，即加碼送「好禮三選一」。（圖／全家提供）

雙十國慶日連假優惠！7-11即起至10月11日前，門市有霜淇淋買一送一外，還有哈根達斯迷你杯／雪糕／雪酥任選5件399元，原價149元，相當於近5折優惠；全家門市除了有霜淇淋任兩支55元外，單筆如果消費湊滿688元，直接免費送哈根達斯迷你杯一杯。7-11即起至10月11日前，門市有「雪淋霜全口味」、「酷聖霜全口味」都買一送一。同時間門市還有哈根達斯迷你杯／雪糕／雪酥任選5件399元，相當於一件只要80元，原價149元，約打5.4折。且門市會員購買指定商品滿250元立折20元， 憑指定支付工具滿1111元立折100元， 滿1111元再送贈品兌換券及預購年菜購物金100元乙張。每張兌換券可兌換贈品2選1，「舒潔三層抽取衛生紙90抽(1串)」、「限量賽車迪士尼伸縮證件套（共2款）」。全家國慶連假五六日一二優惠出爐！霜淇淋兩支只要55元，相當於6元多吃一支。本月霜淇淋口味為「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、口感滑順，尾韻回甘。門市國慶連假期間，只要單筆消費滿688元，即加碼送「好禮三選一」免費兌換券一張，可選農心爽口海鮮味烏龍麵2包（價值98元）、靠得住草本抑菌日用超薄衛生棉23CM（價值99元）、哈根達斯迷你杯（價值149元，指定口味）。實際可兌換商品依店舖即時庫存為準。