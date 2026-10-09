故宮免費參觀又來了！明日10月10國慶日當天，故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀；另外還加碼，10月17日台灣文化日，同樣故宮北部院區第一展覽館及南部院區也是免費日。北院還宣布，響應2026台北白晝之夜，因此加開10月31日17:00-21:00開放免費參觀。《NOWNEWS今日新聞》整理10月南、北院都可免費參觀的兩天，還有北院月底共三天的相關資訊，以及民眾最熱烈想看的《龍藏經》該如何預約。
🟡故宮免費日相關資訊一覽：
📍10月10日國慶日當天：
故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀
📍10月17日台灣文化日當天：
故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀
📍10月31日夜間時段17:00-21:00：
響應「2026台北白晝之夜 NIGHT KA SHI 夜卡西」，故宮北部院區第一展覽館特別於10月31日（六）夜間時段17:00-21:00開放免費參觀（不包含至善園），10月31日當日延長開放至21:00。10/31當日可先至故宮參觀，再搭乘捷運淡水信義線至圓山站前往白晝之夜活動主場地－圓山花博。
📍想看《龍藏經》也免費嗎？該如何預約？
參觀當期展覽，且不參觀「龍藏經(II)特展」可於第一展覽館B1、1F大廳電子售票機取票入場；如欲參觀當期展覽與「龍藏經(II)特展」則需提前線上預約參觀時段取得入場QR Code（門票免費），《NOWNEWS今日新聞》記者上官網預約平台查詢，10月10日、17日的預約已滿，10月31日18:00與19:00時段還有名額。
另外，也可選擇現場候補，候補券將於17:10開始發放，數量有限、額滿為止。
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📍10月10日國慶日當天：
故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀
📍10月17日台灣文化日當天：
故宮北部院區第一展覽館、南部院區開放免費參觀
📍10月31日夜間時段17:00-21:00：
響應「2026台北白晝之夜 NIGHT KA SHI 夜卡西」，故宮北部院區第一展覽館特別於10月31日（六）夜間時段17:00-21:00開放免費參觀（不包含至善園），10月31日當日延長開放至21:00。10/31當日可先至故宮參觀，再搭乘捷運淡水信義線至圓山站前往白晝之夜活動主場地－圓山花博。
參觀當期展覽，且不參觀「龍藏經(II)特展」可於第一展覽館B1、1F大廳電子售票機取票入場；如欲參觀當期展覽與「龍藏經(II)特展」則需提前線上預約參觀時段取得入場QR Code（門票免費），《NOWNEWS今日新聞》記者上官網預約平台查詢，10月10日、17日的預約已滿，10月31日18:00與19:00時段還有名額。
另外，也可選擇現場候補，候補券將於17:10開始發放，數量有限、額滿為止。